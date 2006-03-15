اولين جلسه هم انديشي جوانان وزارت كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اولين جلسه هم انديشي جوانان ستاد وزارت كشور باحضور وزير كشور و ايراد سخنراني وي برگزار مي شود.
اين جلسه ساعت 10 روز شنبه 27 اسفند ماه در سالن 600 نفره وزارت كشور برپا خواهد شد.
اولين جلسه هم انديشي جوانان ستاد وزارت كشور با حضو حجت الاسلام پور محمدي برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اولين جلسه هم انديشي جوانان ستاد وزارت كشور باحضور وزير كشور و ايراد سخنراني وي برگزار مي شود.
اين جلسه ساعت 10 روز شنبه 27 اسفند ماه در سالن 600 نفره وزارت كشور برپا خواهد شد.
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