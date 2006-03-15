اولين جلسه هم انديشي جوانان وزارت كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اولين جلسه هم انديشي جوانان ستاد وزارت كشور باحضور وزير كشور و ايراد سخنراني وي برگزار مي شود.

اين جلسه ساعت 10 روز شنبه 27 اسفند ماه در سالن 600 نفره وزارت كشور برپا خواهد شد.