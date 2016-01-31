  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

تحولی در فناوریهای کاربردی؛

تبدیل مستقیم دی اکسید کربن هوا به متانول

تبدیل مستقیم دی اکسید کربن هوا به متانول

برای نخستین بار در جهان دانشمندان موفق به نشان دادن این واقعیت شدند که می توان دی اکسید کربن موجود در هوا را مستقیما به سوخت ارزشمند متانول تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توانستند این کار را با استفاده از نوعی کاتالیزور همجنس انجام دهند.

این دستاورد جدید دو مزیت عمده دارد. نخست آنکه این فرآیند به خارج سازی دی اکسید کربن موجود در اتمسفر منجر خواهد شد و می توان از متانولی که در نتیجه این فرآیند تولید می شود به عنوان سوخت جایگزین برای بنزین استفاده کرد.

دانشمندان امیدوارند که با این نوآوری بتوان گام بلندی به سوی تحقق «اقتصاد متانولی» برداشت. در این چشم انداز تأمین سوخت و ذخیره سازی انرژی به طرز چشمگیری مبتنی بر متانول است.

دانشمندانی که این پروژه را محقق کرده اند معتقدند که جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و تبدیل مستقیم آن به متانول به واسطه هیدروژن مولکولی دستاورد ارزشمندی محسوب می شود که تاکنون کسی به آن نائل نشده بود.

تلاش برای جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و تبدیل آن به محصولات کاربردی همواره مورد توجه دانشمندان بوده تا آنجاکه در سالهای اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمین صورت گرفته است. آنها ثابت کرده اند که می توان با فرآوری این گاز با استفاده از هیدروژن، ترکیباتی نظیر متان یا متانول تولید کرد که در این میان متانول از جذابیت بیشتری برای دانشمندان برخوردار است زیرا از آن می توان به عنوان سوختی ارزشمند بهره گرفت.

کد مطلب 3038207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه