تبدیل مستقیم دی اکسید کربن هوا به متانول

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی توانستند این کار را با استفاده از نوعی کاتالیزور همجنس انجام دهند.

این دستاورد جدید دو مزیت عمده دارد. نخست آنکه این فرآیند به خارج سازی دی اکسید کربن موجود در اتمسفر منجر خواهد شد و می توان از متانولی که در نتیجه این فرآیند تولید می شود به عنوان سوخت جایگزین برای بنزین استفاده کرد.

دانشمندان امیدوارند که با این نوآوری بتوان گام بلندی به سوی تحقق «اقتصاد متانولی» برداشت. در این چشم انداز تأمین سوخت و ذخیره سازی انرژی به طرز چشمگیری مبتنی بر متانول است.

دانشمندانی که این پروژه را محقق کرده اند معتقدند که جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و تبدیل مستقیم آن به متانول به واسطه هیدروژن مولکولی دستاورد ارزشمندی محسوب می شود که تاکنون کسی به آن نائل نشده بود.

تلاش برای جذب دی اکسید کربن موجود در هوا و تبدیل آن به محصولات کاربردی همواره مورد توجه دانشمندان بوده تا آنجاکه در سالهای اخیر سرمایه گذاری قابل توجهی در این زمین صورت گرفته است. آنها ثابت کرده اند که می توان با فرآوری این گاز با استفاده از هیدروژن، ترکیباتی نظیر متان یا متانول تولید کرد که در این میان متانول از جذابیت بیشتری برای دانشمندان برخوردار است زیرا از آن می توان به عنوان سوختی ارزشمند بهره گرفت.