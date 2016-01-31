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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۸

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان:

همکاری ارشاد و حوزه هنری در کرمان افزایش می یابد

همکاری ارشاد و حوزه هنری در کرمان افزایش می یابد

کرمان – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان از تعامل گسترده تر میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حوزه هنری کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در جلسه مشترک مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با رئیس حوزه هنری کرمان بر تعامل و همکاری بیشتر دو دستگاه فرهنگی در حوزه های مشترک کاری تاکید شد.

محمد رضا علیزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در این دیدار با اشاره به اهمیت همکاری نهادها و ادارات فرهنگی با یکدیگر گفت: هر چه ارتباطات موثر و هدفمندی در زمینه فعالیتهای همسو با وظایف و ماموریتهای دستگاههای فرهنگی و هنری استان بیشتر شود؛ به سمت پاسخگویی به خواست و مطالبات مخاطبان این حوزه نزدیک تر خواهیم شد.

وی ادامه داد: در حوزه هایی که دو دستگاه نقاط اشتراک دارند؛ می توانیم با تهیه جدول  مشخص و تعریف شده فعالیتهای قابل توجهی به مردم ارایه کنیم.

در این نشست که با حضور اعضای شورای معاونان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تعدادی از مسوولان حوزه هنری برپا شد،محمد حسین ملکی ریس حوزه هنری کرمان در سخنانی با اشاره به اهمیت همکاری نهادها و دستگاههای فرهنگی استان تصریح کرد: نگاه ما در این زمینه نگاه هم افزایی و رو به جلو است.

وی ادامه داد: در نظر داریم تا در کارهای تولیدی،حمایتی ،اموزشی و پژوهشی فعال تر عمل کنیم.

در این دیدار که به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد،بر تهیه تقویم فعالیتهای تعریف شده با مشارکت دو دستگاه برای اجرا در سال آینده تاکید شد.

همچنین حوزه هایی چون سینما، نشرکتاب، طنز، برپایی هفته های فرهنگی در داخل و خارج از کشور از جمله مواردی بود که در خصوص نحو مشارکت در اجرا و انجام آنها بحث و تبال نظر صورت گرفت.

 

کد مطلب 3038208

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