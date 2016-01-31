شرایط پرستاری بحرانی است/ انتظار پرستاران از رئیس دولت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار در سومین نامه سرگشاده به رئیس جمهوری، مسائل و مشکلات جامعه پرستاری را بازگو کرده است.

در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفت، آمده است: این ایام، روزهایی ماندگار و برگ هایی زرین در تاریخ ملت بزرگ ایران است دهه فجر انقلاب اسلامی، سرآغاز طلوع اسلام و یادآور اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی است و بدون شک یکی از هدف های اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت در جامعه بوده است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «عدالت اجتماعی از مهمترین خطوط مکتب سیاسی امام است» و بی تردید عدالت را می توان موتور محرک انقلاب اسلامی تلقی کرد. تلاقی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و سالگرد میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) در بهمن ماه که مصادف با روز پرستار است را به فال نیک گرفته و امیدوارم شاهد خبرهای خوشی برای مردم عزیز و جامعه پرستاری کشور باشیم.

رئیس جمهور محترم:

پیرو اولین نامه سرگشاده در تاریخ ۱۷/۳/۹۳ با امضای الکترونیکی بیش از ۲۴ هزار پرستار و دومین نامه سرگشاده در تاریخ ۲۳/۷/۹۳ با ۱۷ هزار امضای الکترونیکی پرستاران به حضرتعالی به عنوان رئیس محترم جمهور مردم در حالی که جامعه بزرگ پرستاری کشور به عنوان پیشقراولان سلامت مردم، امید به عنایت حضرتعالی به حل مشکلات پرستاری داشتند. نه تنها هیچ باز خوردی داده نشده بلکه مشکلاتی جدیدتر و بیشتر هم به پرستاری اضافه شد و هم برخوردهایی غیر معمول و بی سابقه با فعالین صنفی و پرستاری کشور شد که جامعه پرستاری کشور به عنوان خاطراتی تلخ آن را فراموش نخواهد کرد.

با عنایت به نقش مؤثر بی بدیل پرستاران در نظام سلامت به دلیل شرایط حرفه ای مثل مواجهه با بیماران بدحال و در حال احتضار، کار در محیط پر خطر، تماس مکرر با عوامل بیماری زا و خطرناک مثل ایدز، هپاتیت، سل، آنفلوانزا و...، داشتن شیفت های غیر متعارف و استرس ناشی از مسئولیت حفظ جان بیماران باعث شده، در کشورهای موفق دنیا در حوزه سلامت برای حفظ این سرمایه های انسانی نگاهی ویژه و شرایطی خاص و متفاوت به این حرفه داشته تا با جذابیت های لازم باعث گرایش جوانان به این حرفه همچنین نگهداشت شاغلین شوند، و این شرایط شامل؛ مشارکت صاحبان فرآیند در تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها، تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها، حفظ شأن حرفه ای و اجتماعی، واگذاری اختیارات به تناسب مسئولیت ها، برخورداری از حقوق و مزایای متناسب با سختی و خطرات شغلی و... می باشد.

و اما شرایط پرستاری کشورمان بسیار بحرانی است و آنانی که از این بحران آسیب می بینند، مردم هستند.

جناب آقای دکتر روحانی

امروز نه تنها پرستاران بلکه پیراپزشکان و کارکنان بهداشتی، درمانی و حتی قاطبه پزشکان عمومی و بسیاری از متخصصین، از وضعیت حاکم بر نظام سلامت ناراضی اند؟!

و این نارضایتی هم به شکل های مختلف بروز و ظهور کرده است. برای مثال طرح مبتنی بر عملکرد (قاصدک) به عنوان بخشی از طرح تحول نظام سلامت را به رغم مخالفت های کارشناسی و اعلام شکست آن توسط صاحب نظران فرآیند در سال ۹۳ به اصرار اجرا کردند و با توجه به تجمعات اعتراضی زنجیره ای در تمامی دانشگاه های علوم پزشکی کشور باز هم بدون توجه به اعتراضات به اجرای آن ادامه دادند و آنچه که برای شان اهمیت نداشت نظر اجرا کنندگان و صاحبان فرآیند بود و به جای بکارگیری شیوه های کارشناسی و مشارکت گروه های مختلف، شیوه های تهدید، تبعید، اخراج و تعلیق را پیشه کردند.

جناب آقای رئیس محترم جمهور

جامعه پرستاری کشور در این ایام مبارک و در راستای ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و در آستانه میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، انتظار تلطیف فضای مسموم نسبت به جامعه پرستاری کشور، عنایت بیشتر به رفع موانع خدمتی پرستاران بالاخص اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوب مجلس شورای اسلامی و اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری، صدور مجوز استخدام رسمی پرستاران با توجه به نیاز بیمارستان ها را دارند.