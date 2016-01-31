به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همزمان با آغاز سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به این رویداد سینمایی پیام داد.
متن پیام علی جنتی به شرح ذیل است:
«پیوند میان مردم و سینما ناگسستنی است. این را تجربه ثابت کرده است. بارها برای سینماگران و کارشناسان ثابت شده است که مردم پشتوانه اصلی سینما هستند و تا زمانی که فیلم و سینماگر آنها را مدنظر داشته باشند، سینما به حیاتش ادامه خواهد داد. بارها دیدهایم که در روزهای آرام سینما یک یا دو فیلم همه معادلات را به هم ریختهاند، همه آمار و ارقام را عوض کردهاند و همه پیشبینیها را تغییر دادهاند. اینها از یک سو نشان از قدرت سینما و از سوی دیگر نشاندهنده تأثیر مخاطب است.
جشنواره فیلم فجر جشن مردم و سینما است. رقابت نه رکن اصلی که بهانهای است برای تقدیر از زحمتکشان این عرصه، و گرنه داوران اصلی همان مردم هستند. در جشنواره فیلم فجر جای میزبان و مهمان مشخص نیست. هر دو به یک اندازه در این جشن سهیم هستند. پذیرایی شونده و پذیرایی کننده هر دو در تکاپو هستند تا این مهمانی بزرگ به بهترین شکل ممکن برگزار شود. مهمانی ده روزه سینما تمام میشود اما چراغ سینما خاموش شدنی نیست. تکنولوژی هر روز پیشرفت میکند اما خاطره صفهای طولانی سینما از یاد رفتنی نیست. سکانسهای خاطرهانگیز از ذهن ما پاک نمیشوند و موسیقیهای دوست داشتنی سرسختانه در حافظه ما حک شده است. سینما نفس میکشد و قلب همه ما برایش میتپد.
بنده و همکارانم هر آنچه را در توان داریم به کار میگیریم تا سهمی در برپایی ضیافت داشته باشیم. امیدوارم به بهترین شکل ممکن گامی در راستای پیوند هرچه بیشتر مردم و سینما برداریم. ان شالله.»
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