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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۳۹

از سوی سازمان تامین اجتماعی؛

دستورالعمل اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان ابلاغ شد

دستورالعمل اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان ابلاغ شد

دستور اداری اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) ویژه مستمری بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از سوی معاونت اداری و مالی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستور اداری با اشاره به اهمیت طرح آمده است؛ مدیران کل تامین اجتماعی استانها ترتیبی اتخاذ نمائید تا با هماهنگی و تعامل با مدیران کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان، نسبت به برگزاری نشستی با کانون بازنشستگان استان اقدام و اهداف، ضرورت ها، الزامات و فرایندهای انجام این طرح تبیین شود.

در ادامه این دستور اداری آمده است؛ فرایند صدور کارت از طریق ثبت نام در سامانه رفاه به نشانی www.samanehrefah.ir و یا ارسال کد ملی به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۲ انجام می پذیرد.

همچنین در این دستور اداری ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور مکلف به ارائه گزارش ماهانه در خصوص طرح کاراکارت به معاونت اداری و مالی این سازمان شده اند.

کد مطلب 3038217
مهناز قربانی مقانکی

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