دستورالعمل اجرای طرح کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دستور اداری با اشاره به اهمیت طرح آمده است؛ مدیران کل تامین اجتماعی استانها ترتیبی اتخاذ نمائید تا با هماهنگی و تعامل با مدیران کل تعاون،کارو رفاه اجتماعی استان، نسبت به برگزاری نشستی با کانون بازنشستگان استان اقدام و اهداف، ضرورت ها، الزامات و فرایندهای انجام این طرح تبیین شود.

در ادامه این دستور اداری آمده است؛ فرایند صدور کارت از طریق ثبت نام در سامانه رفاه به نشانی www.samanehrefah.ir و یا ارسال کد ملی به شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۲ انجام می پذیرد.

همچنین در این دستور اداری ادارات کل تامین اجتماعی سراسر کشور مکلف به ارائه گزارش ماهانه در خصوص طرح کاراکارت به معاونت اداری و مالی این سازمان شده اند.