به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی ظهر یک شنبه در نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از وظایف مهم مدیریت شهری توسعه آموزش شهروندی است، افزود: کمیته آموزش شهروندی در شهرداری همدان تشکیل شده و هم اکنون فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه از صاحب نظران و نخبگان دستگاه های اجرایی در این کمیته حضور دارند، گفت: هر تصمیمی درباره آموزش شهروندی ابتدا باید در این کمیته مطرح شود.

وی در ادامه به تصویب سند آموزش شهروندی اشاره و عنوان کرد: شهرداری دارای یک سند راهبردی آموزش شهروندی است که به واسطه آن آموزش شهروندی با مشارکت مردم محقق می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان با بیان اینکه پیش از این اجرای برنامه های آموزش شهروندی بر عهده معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری بود اما چون حوزه اندکی را دربرمی گیرد از سال ۹۴ ردیفی با عنوان آموزش شهروندی شکل گرفت و اعتباری به آن اختصاص پیدا کرد، افزود: منابعی که در شهر وجود دارد در مقایسه با نیاز شهروندان بسیار ناچیز است.

رضایی با بیان اینکه شورای اجتماعی ارتباط مستقیم با آموزش شهروندی دارد، گفت: باتوجه به بررسی هایی که در توسعه سازو کار مشارکت مردم در فرایند تصمیم گیری به عمل آمد شورای شهر به این نتیجه رسید که شورای اجتماعی موثرترین روش برای مشارکت مردم است.

شورای اجتماعی در محله های همدان راه اندازی می شود

وی در ادامه با بیان اینکه از سال آینده در محله های همدان شورای اجتماعی راه اندازی و از افراد نخبه و صاحب نظر در این شورا دعوت به عمل خواهد آمد تا با حضور خود کمک موثری در آموزش شهروندی داشته باشند، گفت: بودجه مصوب شهرداری سال گذشته در حوزه آموزش شهروندی ۳ میلیارد تومان بود که امیدواریم تا پایان سال ۶۵درصد از این رقم اعتباری محقق شود.

وی در ادامه با بیان اینکه نبود مدیریت واحد شهری انجام برخی امور را با مشکل مواجه کرده است، گفت: به رغم اینکه تعداد واحدهای فرهنگی در شهر کافی نیست شورای شهر به صورت ابتکاری شورای عالی اجتماعی شهر را تشکیل داد تا به همگرایی در کار فرهنگی برسد و آن را افزایش دهد.

رضایی با اشاره به اینکه ۳۹ عنوان برنامه در فرهنگ سراهای شهر همدان در حال انجام است و برای افزایش راندمان کار تلاش می شود، تاکید کرد: آموزش شهروندی باید گویاتر و آسان تر و متناسب با سطح دانش شنونده برگزار و به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در احداث اردوگاه های شهروندی باید گام موثری برداشته و اردوی شهروندی در قالب بازدید از باغ موزه های دفاع مقدس برگزار شود، عنوان کرد: همدان از بهترین شهرهایی است که ازباغ موزه دفاع مقدس برخوردار است.

پروژه تالار قرآن همدان سال آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد

وی با اشاره به اینکه پروژه تالار قرآن همدان سال آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد، گسترش ورزش محلات را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه این امر باید در برنامه کار دستگاه های فرهنگی قرار گیرد، گفت: برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در دستور کار شورا قرار گرفته و تهیه اطلس فرهنگی نیز در بودجه سال ۹۵ لحاظ شده است.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه گفت: استقلال مملکت اسلامی در منطق ایران حرف اول را می زند و کشور ایران به هیچ وجه به هیچ کشوری وابستگی ندارد و ما باید آزاد زندگی کنیم.

سید احمد حسنی حلم با اشاره به اینکه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی را باید تقویت کنیم چرا که حضرت امام به ما آزادی و انقلاب بخشید، گفت: جوانان جامعه باید مثمر ثمر باشند بنابراین لزوم توسعه برنامه های فرهنگی دو چندان می شود.

وی همچنین با بیان اینکه هرگز مدعی نیستیم نظام ما ۱۰۰ درصد اسلامی است بلکه به سمت اسلامی شدن پیش می رویم، عنوان کرد: مباحث فرهنگی حوزه گسترده ای را شامل می شود و متولیان بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه متولیان فرهنگی از کف جامعه تا سطوح بالایی را در برمی گیرند، گفت: باید مجموعه ای متحد و منسجم در زمینه اجرای برنامه های فرهنگی تشکیل شود هرچند کاری بسیار سخت و پیچیده ای است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو نگاه به فرهنگ سراها وجود دارد، افزود: یک نگاه به آن ها به عنوان مجموعه های تفریحی برای اوقات فراغت توجه دارد و نگاه دیگر نیز استفاده از فرهنگسراها در اجرای برنامه های فرهنگی است.