پرداخت ۳۵ درصد مطالبات چغندرکاران همدانی/ میوه شب عید تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال ظهر یکشنبه در نشست خبری بابیان اینکه تأمین امنیت غذایی بر عهده بخش کشاورزی است، اظهار داشت: استان همدان چهار و نیم درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین میکند.
وی در ادامه سخنانش بابیان اینکه بخش کشاورزی نمادی از اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون صادرات محصولات کشاورزی استان همدان به خارج از کشور ۱۷۴ میلیون دلار بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی استان همدان توانمند و ظرفیت بالایی دارد، گفت: بخش کشاورزی استان همدان سه و سهدهم درصد از ارزشافزوده کشور را دربرمی گیرد و از طرفی ۲۳ درصد اشتغال استان همدان در بخش کشاورزی است.
صرفه جویی ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب در بخش کشاورزی
رضوانی جلال از پوشش ۱۲۰ هزار هکتاری اراضی استان همدان به آبیاری تحتفشار خبر داد و گفت: با انجام این مقدار آبیاری تحتفشار ۷۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف آب صرفهجویی شده و استان همدان در این زمینه بعد از استان فارس در رتبه دوم قرار دارد.
وی بابیان این موضوع که هدف جهاد کشاورزی استان همدان تجهیز اراضی استان به سیستم آبیاری قطره ای است، بیان کرد: راندمان آبیاری قطرهای بیش از ۹۰ درصد بوده درحالیکه راندمان آبیاری تحتفشار ۶۵ درصد است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه هدف توسعه گلخانهای در استان همدان است، اظهار داشت: در حال حاضر فضای گلخانهای استان همدان ۸۱۰ هزار مترمربع و سیاست استان به سمت توسعه فضای گلخانهای است.
رضوانی جلال از تغییر الگوی کشت در استان همدان خبر داد و عنوان داشت: افزایش کشت کلزا، دانههای روغنی مانند گلرنگ و آفتابگردان، زعفران و غیره در راستای تغییر الگوی کشت انجام خواهد شد.
زمینهای کشاورزی در استان همدان در حال کوچک شدن است
وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه زمینهای کشاورزی در استان همدان در حال کوچک شدن است، گفت: یکی از سیاستهای جهاد کشاورزی استان همدان جلوگیری از کوچک شدن زمینها بوده و در راستای مکانیزاسیون زمینهای کشاورزی سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان برای مکانیزاسیون زمینهای کشاورزی هزینه شد که امسال نیز درصدد جذب ۵۰ میلیارد تومان هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تأکید بر اینکه فرهنگ بهرهوری باید در استان همدان افزایش یابد، ادامه داد: سه طرح بزرگ گلخانهای با مساحت بالای پنج هکتار و ۱۰ هکتار در دهه فجر سال جاری در استان همدان به بهرهبرداری میرسد.
رضوانی جلال در خصوص توزیع سموم کشاورزی نیز اظهار داشت: توزیع سموم زیر نظر جهاد کشاورزی انجام شده و هیچگونه سم غیراستانداردی توزیع نمیشود.
وی در خصوص سئوال خبرنگار مهر مبنی بر مشکل فروش چغندرقند و پرداخت نشدن نقدینگی کشاورزان از سوی کارخانه قند گفت: پیشبینیها بر این مبنا بود که ۲۸۰ هزار تن چغندرقند تولید شود ولی تولید بیشتر شد و به ۳۴۰ تن رسید و درواقع عملکرد واحد سطح برای تولید چغندرقند ۴۲ تن پیشبینی میشد که به ۵۲ و نیم تن رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در این مورد بیان کرد: با بالا رفتن راندمان تولید برای کارخانهها نیز مشکل پیش آمد بهطوریکه ۶۰ هزار تن بیشتر از میزان پیشبینیشده بود.
میزان مطالبات کشاورزان از کارخانه قند ۹۵ میلیارد تومان است
رضوانی جلال بابیان اینکه کارخانه قند همدان همکاری خوبی داشت و بیش از تعهدش چغندرقند خریداری کرد، افزود: میزان مطالبات کشاورزان از کارخانه قند ۹۵ میلیارد تومان بوده که ۳۵ درصد مطالبات کشاورزان چغندرقند کار پرداختشده است و قرار بر این است که دوسوم مطالبات آنها تا اسفندماه پرداخت شود.
وی در ادامه سخنانش اضافه کرد: برنامهریزیهایی برای خودکفایی در تولید گندم در دست اقدام بوده و امیدواریم در محصولات استراتژیک مانند گندم و کل به خودکفایی برسیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در خصوص صادرات زعفران نیز اظهار داشت: زیرساختهای تولیدی باید در استان تقویت شود و متأسفانه زیرساختهای صادراتی استان متناسب با تولید نیست.
رضوانی جلال در مورد میوه شب عید نیز بیان کرد: جهاد کشاورزی همواره برای اینکه در شب عید با مشکل مواجه نشویم سیب و پرتقال انبار میکند و برای شب عید امسال نیز هزار و ۱۰۰ تن پرتقال و هزار و ۷۰۰ تن سیب تهیهشده و کمبودی از این لحاظ در کشور وجود ندارد.
وی عنوان کرد: گلخانه رز شاخه بریده با همکاری شرکت هلندی و با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان در استان همدان در حال پیگیری بوده و قرارداد با شرکت هلندی بستهشده است.
نظر شما