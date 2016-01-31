گمرکات خوزستان به سامانه های نوین مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جعفري پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه عنوان كرد: درآمد عمومي گمركات خوزستان در ۱۰ ماه نخست سال جاري، حدود ١٤ هزار و ٨٤٩ ميليارد و ٦٠٤ ميليون ريال بوده و صادرات كالاهاي غيرنفتي اين استان نيز در همين بازه زماني به وزن ١٣ ميليون و ٩٣٧ هزار تن و به ارزش ١٦١ هزار و ٣٠٠ ميليارد ريال بوده كه اين رقم معادل پنج ميليارد و ٥٢١ميليون دلار است.

وي با بيان اينكه خوزستان از لحاظ صادرات وزني و دلاري رتبه سوم كشوري را دارد، عنوان كرد: محصولات داخلي كشور از سوي گمرك اين استان به كشورهاي مختلفي همچون عراق، امارات، چين، كويت، هلند، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، بلژيك و بلغارستان صادر مي شود.

ناظركل گمركات خوزستان گفت: در ۱۰ ماه نخست سال جاري بيش از دو هزار بسته پستي صادره به وزن ١١ هزار و ١٣٧ كيلوگرم و به ارزش سه ميليادر و ٨٦٠ ميليون و ١٧١ هزار ريال ارسال شده است.

جعفري گفت: واردات انجام گرفته از سوي گمرك خوزستان باعث شده تا از لحاظ وزني در رتبه اول و از لحاظ دلاري در رتبه سوم كشوري در اين زمينه قرار بگيرد. در همين بازه زماني آمار واردات در گمرك استان ١٣ ميليون و ٧٨٢ هزار تن به ارزش ١٦٢ هزار و ٨٠٥ ميليار ريال و به معادل پنج ميليارد و ٥٤٢ ميليون و ١٤٦ هزار دلار است.

ناظركل گمركات خوزستان با بيان اينكه در ۱۰ ماه نخست سال ٩٤ بيش از پنج هزار بسته پستي به وزن حدود ١٢ تن و به ارزش بيش از پنج ميليارد ريال وارد شده است، گفت: عمده اقلام وارداتي به خوزستان محصول گندم، ذرت، كنجاله سويا، آهن آلات و فولاد از كشورهايي همچون؛ چين، امارات متحده، كويت و برزيل بوده است.

جعفري تصريح كرد: شعار جهاني گمرك در سال جاري «گمرك ديجيتال، حركت به سمت جلو» است. در همين راستا تلاش هاي بسياري براي تجهيز گمركات كشور به سامانه های نوين گمركي انجام گرفته و به همين منظور زير ساخت هاي لازم براي تجهيز كليه گمركات خوزستان نيز در حال ساخت است.

وي اظهار كرد: خوشبختانه در سال جاري در زمينه كاهش قاچاق روند خوب و رو به رشدي داشته ايم. در اين زمان ١٣ اداره گمرك در خوزستان در حال فعاليت هستند.

ناظركل گمركات خوزستان با اشاره به نتايج مثبت برجام بر روي فعاليت گمركات عنوان كرد: به طور حتم پس از برجام توسعه صادرات به دليل دسترسي راحت تر تجار به بازار هاي جهاني سريع تر انجام خواهد گرفت و هزينه محصولات وارداتي نيز به سمت واقعي شدن مي رود.

وي برقراري ارتباط با نظام بانكي بين المللي را يكي ديگر از نتايج مثبت برجام برشمرد و در همين زمينه افزود: حمل مستقيم كالا به كشورهاي مبدا باعث كاهش خسارت هاي احتمالي در اين خصوص مي شود. با اجراي برجام تخفيف هاي تعرفه اي براي كشورهايي كه ايران داد و ستد مي كنند در نظر گرفته مي شود، البته چنين تخفيف هايي به صورت محدود در گذشته نيز انجام مي گرفت.

ناظر كل گمركات خوزستان همچنين با اشاره به قاچاق كالا در مرزهاي خوزستان گفت: قاچاق كالا در استان با عنوان اينكه محصولي از مرزهاي غير رسمي وارد شود، نداريم. محصولاتي كه بدون برچسب و ليبل در بازارهاي خوزستان ديده مي شوند لزوما قاچاق نيستند، بلكه به دليل تعداد بالاي يك محصول وارداتي عموما محصولات برچسب زده نمي شوند.



