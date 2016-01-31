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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

حمله نقاب پوشان به ایستگاه قطار

حمله نقاب پوشان به ایستگاه قطار

کانال مکتوبات به ذکر حادثه ای نژاد پرستانه در استکهلم پرداخته است.

هاتف خالدی در این کانال نوشته است: صحنه ای را تصور کنید که در ایستگاه مرکزی یکی از شهرهای اروپایی، صد مرد سیاه پوش نقاب دار ناگهان با هیاهو به سمت مردمانی که چهره آنها شبیه اروپایی ها نیست حمله کنند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند. این اتفاقی است که دیشب در ایستگاه مرکزی قطار استکهلم رخ داده است و یک صد مرد نقاب دار سیاه پوش با در دست داشتن برگه هایی که روی آنها نوشته بود که " دیگر کافی است. کودکان سیاه پوست دوره گرد را جمع کنید یا حق آنها را کف دستشان می گذاریم" به خارجی ها هجوم آورده اند. هولناک است. وحشتناک و هراس آور. اتفاقی که در اروپا بعد از موج ورود پناهجویان افتاده است از بحران فراتر رفته است. این چیزی بالاتر از نژاد پرستی و کلمات مرسوم است. این یک فاجعه اجتماعی ست .

کد مطلب 3038231

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