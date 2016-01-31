۷ میلیون ایرانی ۲ دفترچه بیمه دارند/ابطال یکی از دفترچه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد میدری با اعلام این خبر اظهار داشت: در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران و ۳۶ میلیون نفر تحت پوشش بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی هستند که علاوه بر این ۱۶ بیمه کوچک دیگر نیز فعال هستند.
وی افزود: با جمع تعداد افراد تحت پوشش بیمههای مختلف به این نتیجه میرسیم که تعداد دفترچههای بیمه از جمعیت کشور بیشتر است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تصریح کرد: ازآنجاییکه دولت روستائیان را بهطور رایگان بیمه کرد افرادی هستند که دفترچه بیمه روستائیان دارند و فرزندشان بیمه پرداز سازمان تأمین اجماعی هستند و به همین دلیل دفترچه تأمین اجتماعی هم دارند.
میدری با اشاره به بیماران خاص در کشور، بیان کرد: در این حوزه نیز چیزی در حدود ۵ درصد از بیماران خاص در کشور دارای دو دفترچه سازمان بیمه سلامت ایران و تأمین اجتماعی بهصورت همزمان هستند.
معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بهزودی به آنها اعلام میکنیم که یکی از دو دفترچه را انتخاب کرده و دیگری را باطل کنند چراکه داشتن دو دفترچه هیچ کارایی خاصی ندارد و صرفاً مهملی برای سوءاستفاده است.
وی با اشاره به اینکه برخی بیماران نیز از داروهای خاص استفاده میکنند، اظهار داشت: با همکاری سازمانهای بیمهگر همپوشانی بیمهای این بیماران مشخصشده و افرادی که از دو بیمهگر داروهای خاص دریافت میکنند از این کار منع میشوند.
میدری در پایان استفاده این بیماران از دو دفترچه را تخلف دانست و افزود: در غیر این صورت هر دو دفترچه این افراد باطل میشود و از خدمات بیمهای هر دو دفترچه محروم میشوند.
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