دشمن بدنبال کاهش مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب ابراز داشت: دشمن امسال نیز همچون سالهای قبل درصدد است تا با استفاده از ترفند ها و حیله های شیطانی خود موجب کاهش سطح مشارکت سیاسی مردم در امر انتخابات به عنوان رکن مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران شود.

وی ابراز داشت: جمهوری اسلامی به عنوان تنها نظام سیاسی بر گرفته از مکتب اسلام با تاسی به اصل ولایت فقیه یک نظام سیاسی پیشتاز در عرصه سیاسی جهان و منطقه است اما بدخواهان انقلاب اسلامی تلاش دارند تا با سیاه نمایی و جوسازی علیه این نظام حکومتی الهی مانع از شنیده شدن صدای آزادی خواهی آن شوند.

این مقام شورای نگهبان در استان افزود: بدترین شرایط سرکوب و ظلم علیه ملت ها توسط دولت های منطقه در جریان است اما کانون توجه و بهانه تراشی غرب و صهیونیسم بین المللی، جمهوری اسلامی است چرا که منافع و شعارهای دموکراسی و آزادی خواهی آنان را زیر سوال برده است.

اسدی در ادامه با بیان اینکه میزان حضور مردم در پای صندوق های رای شاخص همراهی و محبت مردم به این نظام است گفت: در هیچ جای دنیا شاهد مشارکت سیاسی ۸۵ درصدی در انتخابات نبوده و نیستیم و همین امر باعث شد تا دشمنان اسلام با حقد و کینه خود نسبت به طراحی فتنه ۸۸ اقدام کنند.

وی با بیان اینکه مردم ایران دغدغه آینده کشور و عزت انقلاب خود را دارند اضافه کرد: این یعنی مردمسالاری دینی و دشمن با خشم از این موضوع در صدد خدشه وارد کردن به آن با بهانه هایی چون دخالت شورای نگهبان در انتخابات و زیر سوال بردن دکترین ولایت فقیه به عنوان موتور محرکه این تفکر الهی به این امور دامن می زنند.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی همچنین به آخرین وضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: به غیر از ۱۸ نفر از ۲۳۲ نفر مشمولان رد صلاحیت یا عدم احراز شرایط ۲۱۴ نفر با استناد به حق قانونی خود اعتراضاتشان را تقدیم این شورا کرده اند و نظرات لازم در ۱۵ بهمن به آنها اعلام می شود.

اسدی افزود: در صورتی که برخی نامزدهای انتخابات مجلس همچنان از نتیجه این بررسی ها شاکی باشند می توانند از چهارمین و آخرین فرصت اعتراض به نتیجه بررسی صلاحیت های نامزدها یعنی روز ۲۷ و ۲۸ بهمن استفاده کنند که نتایج آن بررسی نیز روز ۲۹ بهمن همزمان با آغاز فعالیت تبلیغاتی کاندیداها به آنان اعلام می شود.