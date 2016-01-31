نمایشگاه «انقلاب اسلامی، هنر آسمانی» در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «انقلاب اسلامی، هنر آسمانی» ظهر یکشنبه با حضور آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه‌های علمیه کشور و با همکاری 9 نهاد مشارک کننده در جشنواره هنر آسمانی در محل ساختمان جدید کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) افتتاح شد.

مسئول دبیرخانه جشنواره دائمی هنر آسمانی در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه انقلاب اسلامی، هنر آسمانی از ۱۲ بهمن‌ماه آغاز به کار می‌کند و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام محمود ملک‌دار تصریح کرد: علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه به ساختمان جدید کتابخانه آستان مقدس قم مراجعه کنند.

وی افزود: بحث کردن درباره هنر به خصوص در کشور ما واقعاً مهم است و لازم است در این باره بحث نظری و علمی صورت گیرد.

مسئول دبیرخانه جشنواره دائمی هنر آسمانی، ابراز داشت: حوزه علمیه رسالت تبلیغ و تبیین دین را برعهده دارد و برای این امر از هنر و ابزار آن نمی‌توان دور ماند.

ارسال بیش از هزار اثر به دبیرخانه هنر آسمانی

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه بیان داشت: ارسال بیش از هزار اثر به دبیرخانه هنر آسمانی نشان می‌دهد که حوزویان به هنر اهمیت زیادی می‌دهند و مسئولان حوزه نیز شایسته است زمینه‌های توسعه هنر را برای طلاب فراهم کنند.

وی اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی حوزویان را با آثار گوناگون هنری همچون شعر، هنرهای تجسمی و پژوهش آشنا کرده و آن‌ها را برای خلق آثار هنری تشویق می‌کند.

برپایی ۹ غرفه از نهادهای مختلف هنری و فرهنگی

مسئول دبیرخانه جشنواره دائمی هنر آسمانی عنوان کرد: تا به امروز ۹ غرفه از نهادهای مختلف هنری و فرهنگی در نمایشگاه شکل گرفته و طی روزهای آینده تکمیل می‌شود.

وی افزود: این نمایشگاه از سوی دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی وابسته به مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و با مشارکت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، حوزه علمیه خواهران، صدا و سیما، دفتر تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار روحانیت در دفاع مقدس، حوزه هنری قم، مجمع تقریب مذاهب و جشنواره هنر آسمانی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام ملک‌دار تصریح کرد: انقلاب اسلامی هنر بزرگی بود که توسط امام راحل تحقق یافت. این هنر توانست دین را به عنوان تمدنی بزرگ بر مبنای اسلام، مکتب اهل بیت(ع) و ولی فقیه پایه ریزی کند و زمینه ظهور ولی عصر(عج) فراهم شود.

معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه‌های علمیه یادآور شد: جشنواره هنر آسمانی ۱۵ بهمن‌ماه در قم برگزار می‌شود و در آن برگزیدگان تجلیل خواهند شد.