افراد جريان ساز حادثه دانشگاه صنعتي شريف شناسايي شدند / وقايع دانشگاه شريف ناشي از غلبه هيجانات بر دانشجويان بود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "اصغر زارعي" صبح امروز در نشست مطبوعاتي در وزارت علوم با ابراز تأسف از حادثه اخير دانشگاه صنعتي شريف و ضرب و شتم رياست دانشگاه افزود: جريان اخير دانشگاه صنعتي شريف انزجار و تأسف همگان را بر انگيخت. موضوع خاكسپاري شهداي دانشگاه ابتدا در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي صورت گرفت، در آنجا نيز اين موضوع با انتقاداتي روبه رو شد اما با بحث منطقي خاتمه يافت.

وي با بيان اين كه تفكر دانشجويان همگام با انقلاب و احترام به شهدا است، گفت: اتفاقي كه در دانشگاه صنعتي شريف افتاد بيشتر ناشي از غلبه هيجانات بر دانشجويان بود.

مدير كل حراست وزارت علوم با بيان اين كه تعرض به دانشگاه قابل گذشت نيست، تصريح كرد: بايد به ناهنجاري هايي كه در دانشگاه اتفاق مي افتد پاسخ داد. اگر چه موضع حراست برخورد با دانشجو نيست، اما افرادي كه وارد چنين ناهنجاري هايي مي شوند به زعم خود بايد در انتظار نتيجه و برخورد وزارت علوم نيز باشند.

وي ادامه داد: با توجه به عكس ها و اطلاعات موجود در حراست دانشگاه صنعتي شريف، افرادي كه از بيرون از دانشگاه به دنبال جريان سازي در دانشگاه بودند در دانشگاه صنعتي شريف شناسايي شده و نسبت به برخورد با اين افراد، اقدام مي شود. همچنين در صورت لزوم برخورد با اين افراد در ساير مراجع ذي ربط نيز مطرح مي شود.

وي خاطر نشان كرد: دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در پايان با اعلام بيانيه اي به اين جريان خاتمه دادند و در ساعت 30/13 دانشگاه را ترك كردند.

"زارعي" در پاسخ به سئوال خبرنگاران اظهار داشت: بومي سازي مبتني بر عدالت اجتماعي بسياري از مشكلات روحي و رواني دانشجويان را مرتفع مي كند. ارتباط با خانواده هاي دانشجويان و تأسيس انجمني مشابه انجمن اوليا و مربيان در دانشگاه ها كمك هاي بسياري را به حل مشكلاتي چون اعتياد و .. در خوابگاه هاي دانشجويي مي كند.