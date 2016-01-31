«گام به گام با برجام؛از آغاز تا فرجام»روایت بعیدی نژاد ازمذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک مذاکرات هسته ای ایران و کشورهای ۱+۵ از مهمترین اتفاقات دو سال گذشته کشورمان بود که همواره در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت و ایرانیان به دنبال جدیدترین اخبار از تحولات مذاکرات و نتیجه نهایی آن بودند.

اکنون و با به نتیجه رسیدن این مذاکرات و نیز رسیدن به مرحله اجرای نهایی آن طبعا خواندن روایت جامعی از آن برای هر مخاطب پیگیر مسائل روز جامعه خواندنی و جذاب خواهد بود خصوصا اگر این اتفاق به قلم یکی از اعضای تیم مذاکره کننده کشورمان رقم خورده باشد.

حمید بعیدی نژاد مدیرکل امور بین الملل وزارت امورخارجه از ابتدای مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ در دولت یازدهم در جمع مذاکره کنندگان حضور یافت و مدیریت هیئت کارشناسی ایران را بر عهده گرفت از همین رو وی در جریان جزئیات این گفتگوها و فراز و فرودهای بسیار آن از نزدیک قرار داشته است.

در نگارش و جمع آوری این کتاب، چند نفر از خبرنگاران حوزه هسته ای و سیاست خارجی نیز بعیدی نژاد را یاری رسانده اند.

این کتاب شامل گفتگوها و یادداشت هایی می شود که به تحولات دو سال گذشته در مراحل مختلف مذاکرات هسته ای از مرحله مذاکره و حصول تفاهم ژنو تا پایان مذاکرات لوزان و حصول تفاهم نهایی در مذاکرات وین می پردازد.

نويسنده در اين کتاب ضمن اشاره به چگونگي ارجاع مسئوليت پرونده هسته ای از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه، به مرور ابعاد مختلف مذاکرات هسته اي با گروه ۱+۵ و دلايل پيچيدگي آن و همچنين جزييات و حواشي مذاکرات مربوط به توافق ژنو (۳ آذر ۱۳۹۲)، مذاکرات لوزان، جزئيات متن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ابهامات ايجاد شده پيرامون بازرسي از تاسيسات هسته اي و موضوع پروتکل الحاقي و ابعاد نظامي احتمالي مي پردازد.

بعیدی نژاد درباره کتاب گفته است: امیدوارم انتشار این کتاب تحلیلی با هدف فراهم کردن دسترسی بیشتر به منابع و موضوعات مذاکرات هسته ای برای محققان، دانشجویان، دانش پژوهان، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و تمامی علاقمندان به پیگیری مذاکرات هسته ای مفید باشد.

اين کتاب با شمارگان هزار نسخه در ۳۹۰ صفحه به همت انتشارات مخاطب، ماه گذشته راهي بازار نشر شده است.