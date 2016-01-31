انقلاب اسلامی ایران بر پایه قرآن استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه سی و هشتمین مسابقات قرآن کریم استان زنجان افزود: قرآن بهترین سرلوحه برای همه آحاد جامعه است که باید به آن تمسک کرده و برای داشتن زندگی درست از آن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: قرآن کتاب دینی ما است و باید به دین عمل کنیم و قرآن را در زندگی سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

خاتمی تأکید کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد خوبی در کشور برای توسعه فعالیت‌های قرآنی صورت گرفت و تربیت حفاظ قرآنی از مطالبات مقام معظم رهبری بوده و خوشبختانه توفیقات خوبی هم در این حوزه ایجاد شده است.

وی بابیان اینکه هر کس به میزان وسع خود در عرصه قرآن فعالیت کند حائز اهمیت است، ولی اوج کمال در این زمینه عمل به آیات این کلام نورانی است، گفت: اخلاق درست و خوب زائیده قرآن است و پیامبر اکرم (ص) اخلاق و رفتارشان تجسم اخلاق و احکام قرآنی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان تصریح کرد: استقبال بانوان از فعالیت‌های قرآنی بسیار مطلوب است و این مهم باید تقویت شود.

خاتمی گفت: پایه شخصیت معنوی افراد توسط مادران شکل می‌گیرد و با ترویج فرهنگ قرآنی بنیان خانواده‌ها هم محکم می‌شود.

وی گفت: اساس انقلاب اسلامی ایران بر پایه تعالیم متعالی قرآن بوده و طی ۳۸ سال عمر پربرکت انقلاب اسلامی عبور از همه فتنه‌ها به برکت تعالیم آزادی‌بخش کلام وحی بوده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان افزود: هر کس که بهره بیشتری از علوم قرآنی دارد باید به همان اندازه هم عملکرد و رفتار و اخلاقش عجین شود و این خود زیبایی خاصی دارد و چیزی قشنگ‌تر از آن وجود ندارد.

خاتمی با تأکید بر اینکه جوانان باید شهیدان را الگوی زندگی خود قرار دهند، تصریح کرد: مقاومت و ایثار و اقتدار انقلاب ایران رنگ و بوی قرآن دارد.

وی ادامه داد: اساس انقلاب اسلامی ایران بر پایه تعالیم متعالی قرآن بوده و هر جا شاهد روحیه استکبارستیزی هستیم در سایه تعالیم والای کلام وحی شکل‌گرفته است.

امام‌جمعه زنجان با تأکید بر اینکه در کنار پرداختن به قرائت قرآن باید به تفسیر آیات نورانی آن نیز توجه داشت، افزود: در حال حاضر تعداد جلسات تفسیر در سطح استان به‌ویژه در شهر زنجان کافی نیست و باید به برگزاری دوره‌های عمومی و تخصصی تفسیر قرآن توجه ویژه‌ای شود.