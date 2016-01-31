دور اول مزایده واگذاری ۷ بنای تاریخی به بخش خصوصی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)، در مرحله اول مزایده ۷ بنای تاریخی کشور برای واگذاری به بخش خصوصی، متقاضیان ۶ بنا به دور بعد مزایده راه یافتند و مزایده یک بنا نیز به دلیل نقص مدارک متقاضی متوقف شد.

این مزایده به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد و دور نهایی آن روز چهارشنبه، پنجم اسفندماه برگزار می‌شود.

در دور اول این مزایده که ظهر روز یکشنبه در حضور مدیرعامل، معاونین و یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، نماینده سازمان بازرسی کشور و ذی حساب سازمان میراث فرهنگی و در محل این صندوق برگزار شد، ارزیابی های اولیه از توانایی های مالی و فنی متقاضیان بررسی شد.

بر این اساس با معرفی متقاضیان بهره برداری و سرمایه گذاری در مجموعه هایی چون خانه طاهریان سمنان، حمام قلعه همدان، کاروانسرای پیام آذربایجان شرقی، خانه صادقی اردبیل، گراند هتل قزوین و مجموعه چرخاب اردکان مقرر شد مرحله دوم مزایده این بناها در روز پنجم اسفندماه برگزار شود.

همچنین مزایده بنای حمام خان کردستان به دلیل مشکل نقص مدارک متقاضی در این مرحله متوقف شد تا در آینده تجدید شود.