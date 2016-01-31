  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

با معرفی راه‌یافتگان به دور نهایی؛

دور اول مزایده واگذاری ۷ بنای تاریخی به بخش خصوصی برگزار شد

دور اول مزایده واگذاری ۷ بنای تاریخی به بخش خصوصی برگزار شد

مزایده واگذاری ۷ بنای تاریخی به بهره‌برداران بخش خصوصی با بازگشایی پاکت‌های (الف) و (ب) مربوط به متقاضیان برگزار شد و متقاضیان بهره برداری ۶ بنا به دور نهایی مزایده راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (صابتا)، در مرحله اول مزایده ۷ بنای تاریخی کشور برای واگذاری به بخش خصوصی، متقاضیان ۶ بنا به دور بعد مزایده راه یافتند و مزایده یک بنا نیز به دلیل نقص مدارک متقاضی متوقف شد.

این مزایده به صورت دو مرحله ای انجام می گیرد و دور نهایی آن روز چهارشنبه، پنجم اسفندماه برگزار می‌شود.

 در دور اول این مزایده که ظهر روز یکشنبه در حضور مدیرعامل، معاونین و یک نفر از اعضای هیات مدیره صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، نماینده سازمان بازرسی کشور و ذی حساب سازمان میراث فرهنگی و در محل این صندوق برگزار شد، ارزیابی های اولیه از توانایی های مالی و فنی متقاضیان بررسی شد.

بر این اساس با معرفی متقاضیان بهره برداری و سرمایه گذاری در مجموعه هایی چون خانه طاهریان سمنان، حمام قلعه همدان، کاروانسرای پیام آذربایجان شرقی، خانه صادقی اردبیل، گراند هتل قزوین و  مجموعه چرخاب اردکان مقرر شد مرحله دوم مزایده این بناها در روز پنجم اسفندماه برگزار شود.

همچنین مزایده بنای حمام خان کردستان به دلیل مشکل نقص مدارک متقاضی در این مرحله متوقف شد تا در آینده تجدید شود.

کد مطلب 3038255
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها