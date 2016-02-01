سید احمد حسنی حلم در گفتگو با مهر بابیان اینکه در جوامع بشری افرادی كه مسئولیتپذیرند باید نسبت به مراجعات مجموعه خود نهایت احترام و تكریم را داشته باشند، گفت: انسان موجودی باکرامت است و هیچچیز بهاندازه كرامت و شرف انسانی ارزشی ندارد.
حسنی حلم بابیان اینکه بر این اساس در فرهنگ اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اصلی به نام تكریم اربابرجوع موردتوجه قرارگرفته است، عنوان کرد: باید به اصل کرامت انسانی توجه ویژه کرد.
وی با تأكید بر اینكه تكریم اربابرجوع وظیفه تمامی ارگانها و نهادهاست، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر و شهرداری بهعنوان ارگانهای خدمات رسان و مردمی از این امر مستثنا نبوده و باید با تكریم واقعی مراجعات و توجه به درخواست و مطالبات شهروندان با خوشرویی پاسخگو باشند.
عضو شورای اسلامی شهر همدان بابیان اینکه متأسفانه در بسیاری از ادارات و ارگانها مسئولان به خود زحمت احوالپرسی با اربابرجوع را نمیدهند، اشاره کرد: باید درروند تکریم اربابرجوع در ادارات بازبینی مجددی صورت گیرد.
سید احمد حسنی حلم ضمن بیان اینکه در بسیاری از موارد مشاهدهشده كه مراجعهکننده پاسخ مورد انتظار خود را از ادارات نگرفته، عنوان کرد: گاهی نیز به دلیل حسن برخورد و رفتار خوب مسئول واحد مربوطه اظهار رضایت داشته كه این امر نشان از قدردانی شهروندان از برخورد مناسب مسئولان دارد.
وی افزود: مشاركت همه افراد یک سازمان در اجرای طرح تكریم اربابرجوع برای رسیدن به اهداف سازمان، ضروری است و آمادگی كاركنان برای پاسخگویی مقدمات توسعه پایدار را فراهم میسازد.
وی در ادامه بابیان اینکه در بحث تحول اداری، تکریم اربابرجوع از اهمیت ویژهای برخوردار است. افزود: در حقیقت هدف از تحول اداری، تکریم اربابرجوع و تکریم انسان است.
رئیس شورای اسلامی شهرستان و عضو شورای اسلامی شهر همدان همچنین در ادامه تأكید كرد: تکریم انسان ریشه قرآنی دارد و قبل از اینکه انسان از سوی همنوع خود موردتکریم قرار گیرد، از سوی خداوند موردتکریم قرارگرفته است.
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