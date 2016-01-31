به گزارش خبرگزاری مهر حمید ظهرابی با اشاره به برگزاری همایش روز جهانی تالاب ها در سال ۲۰۱۶ در استان اصفهان گفت: تا به امروز ۲ هزار و ۲۲ تالاب در جهان ثبت کنوانسیون رامسر شده که ۱۶۹ کشور جهان عضو آن هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه کنوانسیون رامسر بیشتر مربوط به تالاب های جهان و پرندگان مهاجر تالابی است گفت: از سال ۱۹۹۷ به بعد هر ساله همایش روز جهانی تالاب ها در سطح بین المللی در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود.

وی افزود: در این همایش ها، برنامه های نمادین به منظور تبیین اهمیت موضوع تالاب و نقش آن در محیط زیست جهان و فواید کارکردهای تالاب ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری هایی که انجام شد استان اصفهان در سال جاری میزبان همایش روز جهانی تالاب ها است گفت: این همایش در بالاترین سطح، یعنی با حضور دبیرکل کنوانسیون رامسر و اعضای دبیرخانه این کنوانسیون برگزار می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: برگزاری روز جهانی تالاب ها بزرگترین رویداد حوزه تالاب ها در سال ۲۰۱۶ در سطح جهان است که برای استان و کشور ما از اهمیت بالایی برخورداراست.

ظهرابی با اشاره به حضور مسؤولان خارجی بر ای شرکت در این همایش افزود: سازمان حفاظت محیط زیست از وزیران محیط زیست و سفیران تعدادی از کشورهایی که در حوزه تالاب ها فعالیت و تجربیات ارزنده ای دارند برای شرکت در همایش روز جهانی تالاب دعوت کرده است. وی افزود: در سطح ملی نیز مهمانانی دعوت شدند که امیدواریم در بالا ترین سطح حضور پیدا کنند.

ظهرابی افزایش آگاهی و اطلاع رسانی به عموم و مسؤولان از اهمیت تالاب ها، نقش مردم در حفاظت از تالاب ها را از جمله رویکردهای این برنامه عنوان کرد و گفت: شعار امسال روز جهانی تالاب ها، «تالاب ها برای آینده ما معیشت پایدار» می باشد.

وی تصریح کرد: استان اصفهان در حوزه آبریز زاینده رود و تالاب بین المللی گاوخونی مشکلاتی را دارد که منجر شده در طی یک دهه گذشته ، تالاب بین المللی گاوخونی عمدتا خشک باشد که این موضوع برای سلامت استان و استان های همجوار یک تهدید است.

وی افزود: اگر تالاب بین المللی گاوخونی خشک شود به عنوان یکی از کانون های گرد و غبار در داخل و مرکز کشور عمل خواهد نمود.

ظهرابی با اشاره به اینکه به دنبال احیای مجدد تالاب بین المللی گاوخونی هستیم اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است که آب در زاینده رود باید در تمام فصول به عنوان یک رودخانه دائمی در حوزه مرکز کشور جریان مستمر داشته باشد .

وی گفت: تالاب بین المللی گاوخونی به عنوان یکی از مهمترین تالاب ها در اکوسیستم های آب کشور و به خصوص مرکز ایران نقش بی بدیل خود را ایفا کند و همگان چه در داخل کشور و چه سطح جهان از خدمات این تالاب بهره مند شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: سیزدهم بهمن سال جاری همایش اصلی روز جهانی تالاب ها در شهر اصفهان برگزار می شود که در شهر ورزنه و در حاشیه تالاب بین المللی گاوخونی نیز در این راستا برنامه ای خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: خروجی این همایش آن باشد که بتوانیم تالاب بین المللی گاوخونی را در سطح جهان معرفی کنیم و با استفاده از ظرفیت های ملی و بین المللی برای بهبود وضعیت تالاب و به حداقل رسیدن چالش های آن در حوضه آبریز زایند رود به عنوان یک تالاب زنده و پویا و پناهگاهی برای پرندگان مهاجر تلاش کنیم.

وی تاکید کرد: شاخص و اندیکاتور احیای حوضه آبخیز زاینده رود و دفع چالش های آن احیای محور تالاب بین المللی گاوخونی است و تا زمانی که این تالاب احیا نشود نمی توانیم بگویم مشکلات حوضه آبخیز رفع شده است.

کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده زیست محیطی جهان است که در سال ۱۹۷۱ در رامسر در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ منعقد شده است.