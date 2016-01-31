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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۰

از سوی فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛

اعطای نشان فتح به فرماندهان بازداشت‌کننده تفنگداران‌آمریکایی

اعطای نشان فتح به فرماندهان بازداشت‌کننده تفنگداران‌آمریکایی

رهبر معظم انقلاب به فرماندهان نیروی دریایی سپاه که نظامیان متجاوز آمریکایی را بازداشت کرده بودند، نشان فتح اعطا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چهار تن از فرماندهان این نیرو که در جریان توقیف شناورهای آمریکایی و بازداشت تفنگداران متجاوز آمریکا در محدوده جزیره فارسی، اقدام شجاعانه و به هنگام کرده بودند، به افتخار دریافت «نشان فتح» از دست حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا نائل شدند.

فرمانده کل قوا همچنین با تشویق درجه و ارشدیت به سایر فرماندهان و کارکنان مربوط به این عملیات حسب درخواست ستاد کل نیروهای مسلح موافقت کردند.

کد مطلب 3038261

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