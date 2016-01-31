دهه فجر مقطع رهایی ایران اسلامی از استعمار استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب استثنایی در تاریخ بشیریت به شمار می رود.

وی افزود: انقلاب ما هم در پیدایش و هم در پیروزی و استمرار آن با سایر انقلاب ها متمایز بوده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس استان کردستان بیان کرد: معمولا انقلاب های که در سطح دنیا اتفاق افتاده است دوران خاصی را طی کرده است و از آن شدت و اشتیاق خارج شده است.

حسینی با اشاره به این مطلب که انقلاب اسلامی بر اساس معنویت و قرآن شکل گرفته است، یادآور شد: هر چه انقلاب رو به جلو می رود با شکوه تر از سال گذشته می شود و دلیل آن عظمت، قدرت و دخالت معنویت است.

وی ادامه داد: امروز به برکت جنس الهی انقلاب هر سال در دهه فجر شاهد اقتدار، عظمت و توسعه هر چه بیشتر آن می شویم.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس استان کردستان گفت: امروز گرایش معنویی، بیداری اسلامی همگی نشانه موفقیت انقلاب اسلامی است و خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران امروز در بالا ترین جایگاه خود قرار دارد.

حسینی اظهار داشت: مبنا و تئوری انقلاب دین مداری، اخلاق مداری و معنویت گرایی است و مردم سالاری دینی الگویی انقلاب است که در سایه انقلاب به جهان عرضه شد.

وی افزود: بر مبنایی این ویژگی ها در دهه فجر اقدام به برگزاری برنامه گسترده و ملی جشن قرآنی به عنوان یک مراسم ویژه خواهیم کرد.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری این جشن ترویج باورها و ارزش های است که از برکت آن انقلاب به این بالندگی و شکوفایی رسیده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه بیت المقدس استان کردستان یادآور شد: پیام این جشن قرآنی این است که تمام برنامه های دهه فجر را باید با محوریت قرآن انجام دهیم چرا که رمز پیروزی، ماندگاری و استمرار انقلاب در سایه قرآن بوده است.

حسینی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این مراسم فرهنگ خواندن، قرائت، تفسیر قرآن را به درون خانه ها ببریم تا جامعه ما یک جامعه قرآنی باشد.

وی گفت: در این مراسم ۱۲ نفر از افراد برترت و توانمند قرآنی تجلیل به عمل می آید و همچنین از حافظ کل قرآن و خانواده قرآنی در یکی از روستاهای کردستان تجلیل می شود.