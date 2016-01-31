ضعف خراسان جنوبی در از دست دادن بازار مرغ افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین موهبتی زهان ظهر یک‌شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: سطح تراز مبادلات با کشور افغانستان باید هم‌خوانی داشته باشد.

وی بابیان اینکه کشور افغانستان در مقابل صادرات انتظار واردات را نیز دارد، افزود: 95 درصد مرغ کشور افغانستان از کشورهای خارج صادر می‌شود که این برای استان خراسان جنوبی ضعف محسوب می‌شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: اگر بتوانیم بازار افغانستان را در دست بگیریم می‌توانیم استان را نیز در بحث معادلات و صادرات مرغ تحت پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه برند مرغ تولیدی خراسان جنوبی در استان سیستان و بلوچستان بسیار خوب است، گفت: باید بازارهای جدیدی در این زمینه تعریف شود.

وی بابیان اینکه قیمت کاه در کشور افغانستان یک‌دهم قیمت آن در ایران است، بیان داشت: برای برقرار کردن تعادل در استان باید کاه را از کشور افغانستان وارد کنیم.

موهبتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کابل از یازدهم تا چهاردهم اسفندماه، اظهار داشت: قرار شده است استان خراسان جنوبی در این نمایشگاه پاویون داشته باشد تا هزینه غرفه کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه بهترین مکان برای شناسایی بازارهای هدف جهانی شرکت در نمایشگاه است، افزود: در این‌گونه نمایشگاه‌ها برنامه‌ها نباید کوتاه‌مدت باشد و باید برای توسعه استان نگاه بلندمدت در این خصوص داشت.

چارچوب تجاری در استان به خوبی بسته نشده بود

وی بابیان اینکه شرکت در نمایشگاه افغانستان می‌تواند کمک مضاعفی برای شناساندن محصولات تولیدی و صادراتی استان باشد، بیان داشت: بستر حضور دستگاه‌های متولی اقتصاد در نمایشگاه باید فراهم شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مراوده اکثر تجاری که در استان فعالیت می‌کنند با کشور افغانستان است، افزود: متأسفانه درگذشته این مراودات به‌صورت حق‌العمل کار بوده است که نقطه‌ضعف بزرگی در استان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: اگر امروز با مشکلاتی درزمینهٔ تجارت روبه‌رو هستیم به گذشته‌ها برمی‌گردد که چارچوب تجارت به‌درستی در استان بسته نشده بود.

وی بابیان اینکه ما نباید تنها بازار افغانستان را هدف قرار دهیم، بیان داشت: امروزه می‌توانیم بسترها و تولیدات استان را در کشورهایی که می‌توانند بازار هدفی برای استان باشند تدوین کنیم و برنامه‌ای برای صادرات استان داشته باشیم.

لزوم ایجاد پایانه محصولات صادراتی در استان

موهبتی با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید چشم‌انداز بلندمدت تعریف کنند، گفت: اگر نقشه راهی برای آینده استان تعریف نشود در بلندمدت با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود.

وی بابیان اینکه پیوستن به سازمان تجارت جهانی به‌عنوان برنامه کلان کشوری می‌تواند بسیار مفید باشد، اظهار کرد: اگر عضو سازمان تجارت جهانی شویم باید یک سری شرایط ویژه سازمان را بپذیریم.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی در تمام محصولات کشاورزی، صنعت، صنایع‌دستی و جذب گردشگر می‌تواند بسیار مؤثر باشد، ادامه داد: با ایجاد یک پایانه محصولات قطعاً می‌توانیم هدف اول بازارهای جهانی قرار بگیریم.

مشاور و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان داشت: باید در استان کاری کنیم که کشور افغانستان بداند تسهیل امور در مرز ماهیرود نسبت به سایر مرزهای کشور راحت‌تر است و کالا را در حداقل زمان از مرز خارج می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برای افزایش میزان صادرات استان باید سند جامع داشته باشیم، افزود: سهم بخش خصوصی در تجارت نیز باید افزایش داشته باشد چراکه بخش خصوصی استان را در پیش برد اهداف بلندمدت کمک خواهد کرد.

وی بابیان اینکه باید از ظرفیت‌های بازارچه‌ها استفاده شود و تراز معاملات پایاپای باشد، اظهار داشت: ایران هیچ مشکلی برای کنسول گری افغانستان در کشور ندارد قطعاً این کار باید انجام شود.

موهبتی با اشاره به اینکه آمادگی انجام گروه مشترک راداریم، افزود: آمادگی فعال کردن بازارچه‌های دیگر استان را نیز داریم.

وی ضمن اشاره به تشکیل هفت جلسه کارشناسی درزمینهٔ سوخت مرزنشینان بیان داشت: بعد از هفتم اسفندماه سال جاری هزینه سوخت مرزنشینان به‌عنوان عیدی در اختیار شرکت تعاونی‌ها قرار خواهد گرفت.