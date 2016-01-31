به گزارش خبرنگار مهر، حجت احمد نیکنام ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه تجلیل از نفرات برتر قرآنی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان زنجان، افزود: این تعداد شرکت‌کننده‌ در رقابت قرآنی قانع‌کننده نیست و باید برنامه‌ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار کرد: باید مسئولان در روستاها فعالیت‌های قرآنی را تقویت کنند تا در سال‌های آینده تعداد شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآنی افزایش یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: هنوز بسیاری از ابعاد قرآن برای ما ناشناخته است که باوجود مطالعات بسیار هنوز به آن نرسیده‌ایم.

نیکنام با تأکید بر اینکه در جامعه اسلامی باید توجه بیشتری به قرائت قرآن کریم شود، تصریح کرد: خدای متعال قرآن کریم را چراغ هدایت بشری معرفی کرده است ولی جایگاه و منزلت این کلام نورانی هنوز هم بر ما ناشناخته است.

وی بابیان اینکه مقام معظم رهبری همواره تأکید ویژه‌بر توسعه فعالیت‌های قرآنی دارند، افزود: معظم له الگوی نمونه در زمینه توجه به مسائل قرآنی برای همگان هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور ۸۷۰ نفر شرکت‌کننده در سطح شهرستان‌های استان برگزار شد و با مسابقات برگزار شده ۱۱۸ نفر از این تعداد به مسابقات حفظ قرآن کریم و ۲۶ نفر نیز به مسابقات مفاهیم و معارف کشور راه پیدا کردند.

نیکنام گفت: مسابقات قرآن سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان زنجان و در مرحله استانی در بخش‌های حفظ پنج جزء، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، حفظ کل، قرائت تحقیق، قرائت، معارف، اذان، ابتهال و مسابقات تواشیح نیز به نحو مطلوبی برگزار شد.

وی در خاتمه تاکید کرد: باید در جامعه به موضوعات قرآنی بسیار توجه شود.