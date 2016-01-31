به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صفری امروز در مراسم افتتاحیه پنجمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور با بیان اینکه این کنگره توسط نظام دامپزشکی کشور به همراه انجمن بیماری های دامپزشکی طیور و برخی سازمان های دیگر برگزار شده است، اظهار داشت: برگزاری در چنین کنگره هایی نشان‌دهنده توانمندی های بخش غیردولتی و رشد این بخش طی سال های اخیر است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه محور کنگره فوق بیماری های ویروسی طیور است، افزود: بیماری های ویروسی مهمترین بیماری های حوزه طیور هستند که از جمله آنها می توان به آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان نیوکاسل، برونشیت، گامبورو و... اشاره کرد.

صفری با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین مسئله برای ما مدیریت سلامت گله های طیور است، ادامه داد: اهمیت این کنگره از این جهت است که کشور ما در شرایط خاصی قرار گرفته و ورود بیماری های واگیردار دام و طیور از کشورهای همسایه ایران را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: چراکه کشورهای پیرامون ایران به دلیل مسائل تروریستی و امنیتی درگیری های زیادی دارند و سطح بهداشت و سلامت دامپزشکی در آنها به شدت افت کرده است و همین مسئله ما را نیز در معرض خطر قرار می دهد، بنابراین اهمیت کنگره بین المللی دامپزشکی طیور از این جهت است که ما می توانیم برای پیشگیری از وضعیت مطلوب پروتکل های بهداشتی تهیه کنیم.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی با بیان اینکه ایران روابط جدیدی را در سطح بین المللی آغاز کرده است، گفت: شرایط جدید از دو جهت برای ما اهمیت دارد. نخست اینکه می توانیم دانش های بین المللی را به درون کشور ارتقاء دهیم و مسئله دوم کمک به افزایش صادرات مواد غذایی است.

وی با اشاره به اینکه صادرات مواد غذایی در بخش دام و طیور بسیار برجسته است، ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر ایران به بیش از ۱۰ کشور صادرات فرآورده های دامی انجام می دهد، ضمن اینکه دامپزشکی می تواند نقش بسیار مهمی در تضمین سلامت این مواد غذایی داشته باشد.

صفری همچنین شکل گیری زنجیره های تولیدی در صنعت طیور را مورد اشاره قرار داد و افزود: واحدهای بزرگ مرغداری در کشور در حال شکل‌گیری است که مدیریت سلامت و بیماری های آنها با سایر واحدها بسیار متفاوت خواهد بود.

به گزارش مهر، پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور از امروز به مدت ۲ روز در مرکز همایش های رازی آغاز به کار کرد.