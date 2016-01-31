هرچه در توان داریم باید برای ماندگاری انقلاب اسلامی فعالیت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه «انقلاب اسلامی، هنر آسمانی» که در محل ساختمان جدید کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: ما هرچه در توان داریم باید در جهت ماندگاری انقلاب اسلامی فعالیت کنیم تا ظهور حضرت ولی عصر(عج) را شاهد باشیم.

وی در ادامه ولایت فقیه را پشت و پناه انقلاب ایلامی عنوان کرد و گفت: نقش رهبری در عرصه‌های مختلف سیاسی بی بدیل است.

امام جمعه قم با تأکید بر حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، بیان داشت: تلاش در جهت ماندگاری هر چه بهتر انقلاب اسلامی و فعالیت در این زمینه همچون برپایی نمایشگاه انقلاب اسلامی، هنر آسمانی قابل تقدیر است.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: از فعالیت همه دست اندرکاران نمایشگاه انقلاب اسلامی، هنر آسمانی و مسئولان حوزه علمیه تقدیر و تشکر می‌کنم.

نمایشگاه «انقلاب اسلامی، هنر آسمانی» با همکاری ۹ نهاد مشارکت‌کننده در جشنواره هنر آسمانی برپا شده و تا ۲۱ بهمن‌ماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ساختمان جدید کتابخانه آستان مقدس قم پذیرای علاقمندان است.