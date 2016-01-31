دستگاه های نظارتی متعدد اولین مانع تحقق حوزه اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مقتدایی ظهر امروز یکشنبه در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: از دوران جنگ، مردم به خلق و خوی کوپنی و سهمیه ای خو گرفته و کارآفرینان نیز فکر می کنند بدون یارانه دولتی نمی توان هیچ گامی برداشت.

وی افزود: متأسفانه نگاه محدود کننده و محصور کننده در کشور حکمفرماست و وجود این همه دستگاه نظارتی در کشور تا حدودی مانع انجام امور اقتصادی می شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: دستگاه های نظارتی باید نظارت را از مجموعه های کارآفرین و سرمایه گذار (دولتی و غیر دولتی) بردارند. در حوزه اقتصاد مقاومتی اولین مانع این است که باید به دستگاه های نظارتی متعدد مانند بازرسی و دیوان محاسبات جواب پس بدهیم.

مقتدایی بیان کرد: باید یک عامل تشویقی قرار داده شود که نظارت ها برداشته یا به صورت نوین تعریف شود. مانع اصلی در خوزستان نیز این است که یک بار جابجایی پول انجام شده و امروز بانک و مدیر ما زمین گیر است.

وی با خواستار شدن تمرکز اختیارات گفت: اختیاراتی که واگذار نمی شود، چطور می خواهد به صورت متمرکز باعث تصمیم گیری پایدار شود. در استان خوزستان با توجه به شرایط موجود می توانیم گام های مؤثری برای پیشرفت و توسعه استان برداریم.

استاندار خوزستان در ارتباط با ساخت شهرک های کشاورزی در خوزستان گفت: باید مشترکات خود استان و بعد هم با سایر استان ها احصا کنیم. همچنین باید مشارکت های لازم را با سایر استان ها به ویژه تبادل تجربه برای بهبود کارها داشته باشیم. در حقیقت باید یک فرصت مشترک میان استان ها را به منظور دریافت خدمات ایجاد کنیم.

مقتدایی عنوان کرد: در بخش آب، خاک، صنایع مثل بسته بندی باید کاری کنیم که مشارکت سایر استان ها و حتی کشورها را دریافت کرده و ارتباط کاری مثبتی را برقرار کنیم.

لزوم تقویت صنعت شیلات در خوزستان

وی یادآور شد: استان خوزستان در بخش شیلات حرف برای گفتن زیاد دارد و باید صنعت شیلات را در استان تقویت کنیم. بازنگری در حوزه تعطیل شدن برخی صنایع در استان و جایگزینی صنایع دیگر بهترین تصمیم گیری است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: تمرکز درمان، بهداشت و آموزش، یکی از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی است. مسئله مهم این است که در استان خودمان سیاست های کلی ابلاغ شده را در نظر گرفته و بر اساس ظرفیت های استان اجرا کند.

مقتداییدر ارتباط با اقتصاد بدون نفت در خوزستان بیان کرد: سهم اصلی مردم از نفت می تواند به منظور توسعه استان باقی بماند اما بدون نفت هم می توانیم چرخ توسعه استان را بچرخانیم. چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در استان داریم و این درآمد با خلق امکانات جدید محقق شده است.