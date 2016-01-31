امیرمسعود شهرامنیا قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به برخی آمار و ارقام مربوط به صرفهجویی که در انتقال مکان نمایشگاه از مصلی به شهر آفتاب، صورت خواهد گرفت، گفت: واقعیت این است که هنوز هیچ برآورد دقیقی از هزینهای که در برگزاری نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب به وزارت ارشاد، تشکلهای نشر و کلِ بدنه نمایشگاه تحمیل میشود، نداریم اما آنچه مسلم است، مطابق قولی که دوستان شهرداری تهران به ما دادهاند، آنها این فضا را به صورت رایگان در اختیار ما قرار میدهند، نه تنها برای دوره آتی (اردیبهشت ۹۵) بلکه تا ۱۰ سال آینده.
وی با بیان اینکه شهردار تهران قول عقد قراردادی را با وزارت ارشاد در این خصوص داده است، افزود: رقم ۱۵ میلیارد تومانی که در برخی رسانهها اعلام شده که از این جابجایی مکانی، صرفهجویی خواهد شد، به احتمال زیاد حاصل یک محاسبه و جمع و تفریق ۱۰ ساله است به این معنا که این رقم به احتمال زیاد سرجمع مبالغی است که به صورت سالیانه بابت اجاره بهای مکان برای برگزاری نمایشگاه کتاب به مجموعه مصلی پرداخت میشد. بدیهی است چنانچه منظور از این رقم، تنها مربوط به یک سال باشد، محاسبه درستی نبوده چرا که اساساً بر اساس توافق وزارت ارشاد و شهرداری، بحثِ واگذاری شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه کتاب، تنها مربوط به یک سال (سال ۱۳۹۵) نیست.
شهرامنیا با بیان اینکه قسمت دیگر صرفهجویی مالی این اتفاق هم شاید مربوط به نصب سازههای نمایشگاهی باشد، اضافه کرد: ما هر ساله حجم قابل توجهی از اعتبارات را صرف نصب سازههای نمایشگاهی در فضای باز مصلی میکردیم که دوستان شهرداری تهران قول دادهاند که کار ایجاد سازهها را خودشان انجام دهند. طبیعی است که دوستان این مجموعه بر اساس قولی که دادهاند، عمل خواهند کرد و در این خصوص ما جلسات منظمی داریم که یکی از آنها را با نماینده شهردار تهران طی روز جاری برگزار کردیم. به احتمال بسیار زیاد ظرف چند روز آینده پیش نویس تفاهمنامه که تهیه شده است، به امضای طرفین خواهد رسید.
قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران ادامه داد: البته در مقابل این دو مورد صرفهجویی در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب، ممکن است ما در این تغییر مکان هزینههای جدیدی داشته باشیم و لذا در حال حاضر نمیتوان برآورد دقیقی از هزینههای برگزاری نمایشگاه کتاب در مکان جدید ارائه کرد. البته برای دوره بیست و نهم نمایشگاه کتاب تهران (اردیبهشت ۹۵) هم ناچاریم که نیمی از نمایشگاه را در فضای باز و با استفاده از سازههای موقت برپا کنیم اما فکر میکنم برای دوره سیام، بخش اعظم نمایشگاه در سالنهای دائمی برپا شود.
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