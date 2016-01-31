برگزاری اردوی استعدادیابی بسکتبال ناشنوایان در چند استان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، استعدادیابی رشته بسکتبال ناشنوایان و تهران برگزار شد. در استان خراسان رضوی، ورزشکاران زیر نظر امیر نامور مربی تیم ملی مورد ارزیابی قرار گرفتند و ورزشکاران جوان در کنار بازیکنان حال حاضر تیم ملی بسکتبال ناشنوایان از این استان به تمرین پرداختند.

پیش از این هم بسکتبالیست‌های ناشنوای استان مازندران و گلستان مورد ارزیابی قرار گرفته بودند و در پایان، جلال حسین نیا، مجید قربانی، مهرشاد اسماعیلی، محمد علی فتح بار، حسین یعقوب پور، مجتبی مهدیان و فرشاد کوه کن به عنوان نفرات برتر این استان‌ها معرفی شدند.

همچنین دومین جلسه تمرین استعدادیابی در استان تهران نیز زیر نظر محمدرضا آقاکوچکی سرمربی و امیر نامور مربی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان روز جمعه (۹بهمن ماه) در سالن فدراسیون ناشنوایان برگزار شد.

در این تمرین چند بازیکن جدید در کنار بازیکنان قبلی منتخب از استان تهران به تمرین پرداختند تا خود را برای مسابقات قهرمانی کشور بسکتبال ناشنوایان در اسفند ماه سال جاری در تهران آماده نمایند.