پیروزی پرگل رئال مادرید برابر اسپانیول/هت تریکی دیگر برای رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لالیگای اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف اسپانیول رفت و این تیم را با حساب ۶ بر صفر پشت سر گذاشت.

نیمه نخست این بازی با برتری ۴ بر صفر رئالی ها همراه شد. کریم بنزما در دقیقه ۷ روی یک ضربه سر دروازه حریف را گشود. در دقیقه ۱۲ رونالدو از روی نقطه پنالتی فاصله را دو برابر کرد. گل به خودی پاتریک روبرتز در دقیقه ۱۶ باعث شد رئال ۳ بر صفر پیشی بگیرد و در دقیقه ۴۵ کریستیاون رونالدو با یک حرکت انفرادی و ضربه پای چپ محکم و دیدنی خود از پشت محوطه جریمه گل چهارم را به ثمر رساند.

با شروع نیمه دوم حملات رئال مادرید ادامه یافت اما این بار اسپانیول دفاع فشرده را در دستور کار داشت تا مانع گلزنی بیشتر میزبان شود. فشارهای رئال مادرید در دقیقه ۸۲ جواب داد و رونالدو در این دقیقه دروازه حریف را گشود تا هت تریک کند. در دقیقه ۸۷ نیز یک گل به خودی دیگر از سوی اسکار دوآرته مدافع اسپانیول باعث شد برتری ۶ بر صفر رئالی ها رقم بخورد.

رئال مادرید با این برد خانگی ۴۷ امتیازی شد و با حفظ جایگاه خود در رده سوم جدول به یک امتیازی اتلتیکو مادرید رسید. بارسلونا با یک بازی کمتر و ۵۱ امتیازی صدرنشین است و اتلتیکو مادرید هم با ۴۸ امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده است.