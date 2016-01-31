تسلط ارتش سوریه بر تپه استراتژیک «مکسور» در حومه حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش سوریه به عملیات خود در پاکسازی مناطق واقع در حومه حلب ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، ارتش سوریه در جریان آخرین عملیات خود در حومه حلب موفق شد کنترل کامل تپه استراتژیک «مکسور» واقع در حومه شرقی این استان را در دست بگیرد.

نظامیان ارتش سوریه در جریان عملیات تسلط بر این تپه شماری از تروریست های تکفیری را به هلاکت رسانده و تعدادی دیگر را نیز مجروح ساختند.

خبر دیگر اینکه تروریست های «جیش الاسلام» یک فعال رسانه ای سوری به نام «عبدالمعین حمص» را در حومه استان دمشق اسیر و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

اقدامات تروریستی و ضد حقوق بشری گروه موسوم به جیش الاسلام در سوریه در حالی ادامه دارد که ائتلاف موسوم به معارضان سوری اصرار بسیاری بر حضور این گروه در مذاکرات صلح در ژنو دارند.