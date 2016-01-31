استقبال کمیته فوتسال از اضافه شدن دو بازیکن به لیست نهایی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدمحمد ناظم‌الشریعه درباره درخواست برای اضافه شدن دو بازیکن به لیست نهایی تیم ملی و سفر به ازبکستان با ۱۶ بازیکن، اظهار کرد: با توجه به اینکه خبر داشتیم چنین قانونی در مورد بردن دو بازیکن اضافه در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا وجود دارد از مسئولان خواهش کردیم این موضوع را برای مرحله نهایی هم جویا شوند که چنانچه در مورد مرحله نهایی صدق کند قطعا این کار را خواهیم کرد.

وی با ابراز رضایت از اردوی تیم‌ملی فوتسال در مشهد مقدس افزود: اردوی بسیار خوبی بود و درست که اول قرار نبود به مشهد برویم اما سبب خیر شد و از این اردو رضایت کامل داشتیم. هیات فوتبال و کمیته فوتسال خراسان با هماهنگی با کمیته فوتسال کشور سنگ تمام گذاشتند و همه چیز به صورت کامل در خدمت تیم‌ملی بود که باید از آقایان برادران و کریمیان تشکر کنیم.

سرمربی تیم‌ملی ادامه داد: تیم‌ملی در اردوی مشهد در آسایش کامل، تمرینات سخت و پرفشاری را پشت‌سر گذاشت اما اینکه همه دلشان می‌خواست کار انجام شود باعث شد تا اردوی خوب، هدفدار و با آرامشی را پشت‌سر بگذاریم.

ناظم‌الشریعه با بیان اینکه بازی دوستانه با تیم منتخب خراسان نیز به تیم‌ملی کمک کرد، یادآور شد: به واقع فکر نمی‌کردیم بازی خوبی از آب دربیاید چون غالبا تیم‌های منتخب همیشه هماهنگ نیستند اما نماینده خراسان بسیار خوب کار کرد و به تیم ما کمک کرد تا بعد تمرینات سخت شرایط مسابقه‎ای به خود بگیرد.

وی افزود: در این دیدار هر چه از سوت آغاز بازی گذشت بچه‌ها با رهایی از خستگی تمرینات بهتر کار کردند و تیم‌ملی دقیقه به دقیقه روان‌تر و بهتر کار کرد. انشااله سعی می‌کنیم در چهار روز آخر اردوی خود در تهران نیز با یک تیم لیگ یکی بازی کنیم و شرایط تیم‌ملی را به مسابقه نزدیک و نزدیک‌تر کنیم.

سرمربی تیم‌ملی از آنالیز حریفان ایران در اردوی مشهد خبر داد و گفت: در یک بخش از برنامه‌های اردویی خود در مشهد بازی اخیر چین را برای بازیکنان آنالیز کردیم و همچنین بازی ژاپن با کرواسی و بازی اخیرمان با برزیل را نیز آنالیز کردیم تا هم شناخت بازیکنان از حریفان بیشتر شود و هم اینکه نقاط قوت و ضعف قدیم را مرور کنیم.

ناظم‌الشریعه با بیان اینکه هنوز فیلمی از بازی‌های اخیر تایلند دریافت نشده، تاکید کرد: اکنون منتظر فیلم بازی اردن هستیم که در بازی اول مرحله گروهی باید با آنها روبرو شویم و تنها تیم ناشناخته گروه ما است. انشااله اگر مشکلی پیش نیاید ما با ژاپن در نیمه نهایی برخورد خواهیم کرد و تا آن موقع نیز تایلند را هم در خلال مسابقات خواهیم دید.

سرمربی تیم‌ملی فوتسال ایران همچنین از اعلام اسامی نهایی تیم‌ملی در روز سه‌شنبه ۱۳بهمن خبر داد و گفت: انتخاب بین این بازیکنان که همگی سطح بالایی دارند خیلی سخت است ولی سعی کردیم با کمک همکاران‌مان نفراتی را انتخاب کنیم که سازگاری بیشتری با سیستم بازی‌ای که مدنظر داریم داشته باشند والا اگر بازیکنی از جمع ما جدا می‌شود دلیلی بر ضعف فنی یا پایین‌تر بودن نسبت به سایرین نیست.

وی خاطرنشان کرد: آرزوی هر مربی‌ای است که این همه بازیکن با لیاقت و توانمند داشته باشد که انتخاب را برای او سخت کند. شاید در سطح بازیکنان تیم‌ملی بازیکنان دیگری هم در لیگ باشند اما ما برای رسیدن به هدف در قالب کاری که می‌خواهیم انجام دهیم بازیکن انتخاب کردیم تا مثمرثمرتر به جلو برویم. ۴نفر قبل از اردوی آخر، از ما جدا می‌شوند و ما تنها یک نفر را به دلیل مصدومیت احتمالی درون اردویی نگه خواهیم داشت.

ناظم‌الشریعه در پایان یادآور شد: باز هم از همه بازیکنان و کادر، باشگاه‌های که صادقانه همکاری کردند، خبرنگاران رسانه‌ها که با تمام توان از ما حمایت کردند و همین‌طور هیات فوتبال خراسان تشکر می‌کنم. قدردان زحمات آقای افتخاری، جابری و همکاران‌مان در کمیته فوتسال و همه کسانی که در اردوهای تیم‌ملی یاری‌گر ما بودند هستم و خوشحالم که شرایط این تیم‌ملی با شرایط قبل متفاوت بوده و همه همدل هستند تا هر کس با تیم‌ملی همراه شد فقط برای موفقیت تیم بجنگد.