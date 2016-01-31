۱۲۴ روستا دهه فجر امسال گازدار می شود/مصرف کنندگان گاز بیمه اند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله دینی ظهر یکشنبه در نشستی خبری با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: با بهره برداری از این پروژه های گازرسانی، تعداد روستاهای برخوردار از نعمت گاز طبیعی به یکهزار و ۴۷۹ مورد افزایش می یابد.

وی ابراز داشت: با برنامه ریزی های انجام شده باید تا انتهای سال ۹۶ به دو هزار روستای بالای ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت در سطح استان عملیات گازرسانی صورت بگیرد که تا انتهای سالجاری برنامه یک هزار و ۸۸۷ روستا محقق می شود.

دینی با بیان این که هم اکنون ۶۲ نقطه شهری استان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند افزود: این امر موجب شده است تا ۷۷۴ هزار خانوار شهری از این نعمت برخودار شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی همچنین گفت: تعداد روستاهای زیر ۲۰ خانوار در استان ۷۷۷ مورد است که تلاش داریم چنان چه در مسیر خوشه توزیع گاز قرار داشته باشند به انها نیز خدمت رسانی لازم صورت گیرد.

دینی افزود: هم اکنون پیمانکاری ۶۳ روستا در مرحله انتخابع ۹۴ روستا در حال اجرای عملیات لوله گذاری و ۳۳۵ روستا در حال کار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در استان طی سالجاری برای تغذیه سوخت نیروگاه های استان نیز گفت: در ۱۰ ماهه ی امسال یک میلیارد و ۴۵۵ میلیون مترمکعب گاز توسط واحدهای نیروگاهی استان مصرف شده است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۳ حدود ۶۸۱ میلیون مترمکعب بود که ۱۱۴ درصد رشد مصرف نشان می دهد و خوشحالیم که توانسته ایم در راستای سیاست های زیست محیطی استان بخشی از وظایف خود را به اجرا در آوریم.

دینی همچنین در این نشست خبری به آخرین وضع جایگاه های گاز طبیعی سوخت خودرو اشاره کرد و افزود: هم اکنون به ۱۵۴ جایگاه سوخت، گازرسانی انجام شده که از این تعداد ۱۳۷ جایگاه در سطح استان فعال است.

وی درباره فعالیت نداشتن برخی جایگاه ها نیز گفت: مدیریت این جایگاه ها به عهده ما نیست اما تنها ۱۰ مورد از این جایگاه ها به دلیل بدهی به این شرکت با قطع گاز مواجه شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان در ادامه این نشست با بیان اینکه سامانه های قطع کننده گاز در داخل منازل دارای استاندارد ملی ایران نیستند افزود: نیاز است تا در این زمینه سازمان مربوطه اقدام به ساماندهی و صدور گواهی استاندارد برای ارائه کنندگان این سامانه ها کند.

دینی از بیمه بودن تمام مصرف کنندگان گاز شهری و روستایی در برابر حوادث ناشی از مصرف گاز نیز خبر داد و گفت: این امر با مصوبه مجلس شورای در حال انجام است و هر مشترک ماهانه با پرداخت ۵۰۰ ریال تحت پوشش بیمه قرار دارد.

وی همچنین تعداد حوادث گاز در استان طی سالجاری را دارای افزایش عنوان کرد و گفت: امسال ۱۶۴ حادثه تاکنون ثبت شده که این رقم در سال گذشته ۱۳۷ مورد بوده است که از این تعداد ۳۳ نفر فوتی داشته ایم.

دینی در تشریح این مطلب گفت: تعداد فوتی های حوادث گاز در سال گذشته ۲۲ نفر بوده است اما این رقم امسال بیش از ۳۰ درصد افزایش دارد که ۱۸ نفر در تبریز و بقیه در شهرستان ها بود.