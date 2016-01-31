مسجد جامع افین خراسان جنوبی در برابر زلزله مقاوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ محمد علی بزرگمهر کارشناس ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه زمین لرزه منطقه زیرکوه در سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۹۱ کالبد تاریخی و با ارزش مسجد جامع افین را دچار آسیب کرده است گفت: بسیاری از آثار تاریخی و نفایس معماری شهرستان زبرکوه به دلیل زمین لرزه ها از بین رفته و تنها دو اثر شاخص این شهرستان مسجد جامع افین و رباط زردان همچنان سرپا باقی مانده است.

به گفته وی نخستین اقدام مرمتی این اثر درسال ۱۳۵۲ با نظارت حسین رایتی مقدم از پیشکسوتان سازمان میراث فرهنگی آغاز شد و تا سال ۱۳۷۶ دیگر اقدامات مرمتی این بنای تاریخی مغفول ماند. در این سال با وقوع زلزله ۷.۲ ریشتری منطقه زیرکوه و آسیب جدی این مسجد اقدامات حفاظت اضطراری آن آغاز شد.

این کارشناس مرمت بناها و بافت های تاریخی با بیان اینکه رویکرد مرمت کارشناسان در مسجد جامع افین احترام به اصالت‌های معماری و تزئینات این اثر ارزشمند بوده است افزود: تاکنون هرگونه اقدام مرمتی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و بهره‌گیری از نظرات کارشناسان مرمت صورت گرفته است چراکه معتقدیم عرصه مداخله در آثار تاریخی، عرصه آزمون و خطا نیست.

بزرگمهر با اشاره به اینکه این عوامل باعث شده که مداخلات صورت گرفته در این بنای تاریخی با احتیاط و به کندی پیش رود. و هم اکنون اقدامات مرمت اضطراری، حفاظتی و استحکام بخشی آن به پایان برسد گفت: در سال ۱۳۹۳ ساماندهی محوطه بیرونی مسجد به منظور فراهم آوری محیطی برای ارتقای کارکردهای اجتماعی این مسجد که قلب فرهنگی این روستا محسوب می شود؛ با مصالح سنتی سنگ لاشه و سنگ قلوه بر مبنای گره شمسه هشت و چلیپا و بر اساس طرح گچ بری های شاه تویزه ایوان، گرته برداری شد.

همچنین سه مورد از گره های شمسه برای ارتقای کیفیت بصری به باغچه سکوی نشیمن در اطراف آن تبدیل شد.

این کارشناس مرمت افزود: با توجه به رایزنی های صورت گرفته، در سال ۱۳۹۴ از محل اعتبارت ملی مبلغ یک میلیارد ریال برای مرمت این مسجد پیش بینی شده است که در صورت تخصیص تمامی این مبلغ، شاهد اقدامات ارزشمند در حیاط این مسجد خواهیم بود. بخشی از این مبلغ بایستی مصروف تهیه طرح جامع مرمتی این اثر ارزشمند تاریخی شود و امید می رود در مهرماه سال ۱۳۹۵ کار اجرایی مرمت این اثر تاریخی یایان یابد.

مسجد جامع افين واقع در روستاي افين، ۸۶ كيلومتري جنوب شرق قاين و ۱۴۵ کیلومتری شمال شرق درسال ۱۳۷۷ با شماره ثبت ۲۱۸۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

همچنین، مسجد جامع افين را می‌توان از نظر سبك معماري و ظرافت، يكي از زيباترين مساجد خراسان جنوبي قلمداد كرد. مهم‌ترین شاخصه معماری این اثر تاریخی ایوان آن است که بر اثر عوامل طبیعی و انسانی آسیب بسیاری دیده است و سقف خود را از دست داده است با توجه به نفاست طراحی و اجرای این اثر تاریخی یکی از نکته‌های نایافته این منطقه دلایل شکل‌گیری و زمان خلق این اثر تاریخی است. با این وجود از آنجایی که این اثر تاریخی فاقد کتیبه تاریخ داری هست بر مبنای شواهد معماری آن را منسوب به دوره تیموری می دانند.