آیین نامه حمایت از صادرات محصولات فناوری اطلاعات تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله جهانگرد امروز یکشنبه در مراسم راه‌اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات، اظهار داشت: اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال بر بخش های صنعتی و سایر بخش ها، به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل مشاهده است که با توسعه زیرساختهای ICT می توان به افزایش آن کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه در دنیا بیش از ۱۳ هزار شغل در این زمینه وجود دارد گفت: این درحالی است که تاکنون در ایران تنها توانسته ایم ۳ هزار شغل را شناسایی کنیم اما با توسعه زیرساختهای شبکه دسترسی می توان این تعداد را افزایش داد.

جهانگرد خاطرنشان کرد: براین اساس وزارت ارتباطات در جهت تکمیل زنجیره ایده تا تجاری سازی محصول وارد عمل شده است و برآورد می شود تا سال آینده ایجاد ۳۰ هزار فرصت شغلی که در سال جاری در این حوزه فراهم شده است به ۲ برابر افزایش یابد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه از ۲ سال گذشته تاکنون توسعه ظرفیتهای زیرساختی، راه اندازی مراکز داده و رایانش ابری و اعطای مجوزهای ارتباطی در این بخش صورت گرفته است تاکید کرد: دسترسی ۲۹ میلیون مشترک باندپهن در کشور که به سرعت در حال افزایش است نشان از پتانسیل این بخش دارد.

وی گفت: در این راستا برای تامین و توسعه کسب و کارهای این بخش، علاوه بر اصلاح مصوبات مربوط به رونق کسب و کار، توسعه وام های اداره شده در استانها و تامین میزبانی رایگان شرکتهای نوپا را در دستور کار قرار داده ایم.

وی از برنامه وزارت ارتباطات برای راه اندازی ۲ پارک فناوری اطلاعات در کشور خبر داد و گفت: مباحث مربوط به جا نمایی آنها انجام شده است و منابع مالی در اختیار پارک های علم و فناوری استانها قرار گرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تدوین آیین نامه حمایت از صادرات محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تصویب در شورای عالی صادرات خبر داد و گفت: این آیین نامه در دستور تصویب شورای عالی صادرات قرار گرفته است.

جهانگرد در مورد تفاوت مرکز تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات با مراکز شتاب دهنده استارتاپها، نیز گفت: این مرکز به هیچ عنوان جایگزین شتاب دهنده ها نبوده و ایجاد یک شبکه برای تعامل و اتصال زنجیره ایده تا تجاری سازی خواهد بود.

وی افزود: سازمان فناوری اطلاعات قصد سرمایه گذاری برای ایده ها در این مرکز ندارد و مشارکت در امر سرمایه گذاری از ویژگیهای شتاب دهنده ها است. اما مرکز تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل میان صاحبان ایده با بازار را ممکن می کند و علاوه بر آن در جهت تامین مقررات برای کسب و کارهای نوپا حرکت خواهد کرد.