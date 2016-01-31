هشت فیلم انیمیشن کوتاه در اردبیل تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان، میر دولت موسوی در جلسه بررسی این تولیدات افزود: این تعداد انیمیشن کوتاه به دنبال تعامل انجمن سینمای جوانان با دانشگاه‌های این استان توسط دانشجویان کارشناسی گرافیک تولید شده است.

وی با بیان اینکه تعامل با دانشگاه‌ها، پوشش علاقه‌مندی دانشجویان و حمایت از تولیدات دانشجویی در دستور کار انجمن استان قرار دارد، اضافه کرد: پوشش، هدایت و حمایت علاقه‌مندان دانشجو در حوزه فیلم‌سازی از وظایف عمده دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران است.

مدیر انجمن سینمای جوانان استان با تاکید بر اینکه نیاز اصلی امروز جوانان توجه به خواسته‌های آن‌هاست، تصریح کرد: با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش توجه مخاطبان به فیلم های کوتاه با زمان کم، تولید این دست انیمیشن ها علاوه بر توجه به جوانان فیلم‌ساز و علاقه‌مند امکان ساخت آثار با بار آموزشی، مفاهیم ایرانی و اسلامی و انتشار این آثار در اینترنت را نیز فراهم می کند.

به گفته وی «فرجام» به کارگردانی سیما آزاد، «طراح» به کارگردانی سید محمد حیدری، «من تاریخ کشورم را دوست دارم» به کارگردانی فردین خدنگی، «راه بی‌پایان» به کارگردانی هاله مرکباتچی، «کفش خانه» به کارگردانی مدینه حسین زاده، «پرنده» به کارگردانی ندا احدی، «خیانت» به کارگردانی شهلا طلوعی و «تنهایی» به کارگردانی صغری سلمانی تولیدات این استان توسط دانشجویان است.