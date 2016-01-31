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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

افتتاح ۴۰۹ کیلومتر انواع راه در دهه فجر

افتتاح ۴۰۹ کیلومتر انواع راه در دهه فجر

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ۴۰۹ کیلومتر راه، بزرگراه و آزادراه به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نورزاد، شتاب توسعه کشور را به واسطه شرایط تازه ای که در آن قرار گرفته ایم، امری قابل پیش بینی دانست و گفت: در حوزه ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل از مدت‌ها قبل بسترهای لازم برای بهره برداری صحیح از شرایط پساتحریم فراهم شده و ما تلاش خواهیم کرد تا گام های مهمی را برای تکمیل کریدورهای اصلی کشور برداریم.

نورزاد، پروژه های آماده افتتاح به مناسبت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را ۴۰۹ کیلومتر راه، بزرگراه و آزادراه  عنوان کرد و اظهار داشت: قطعه دوم آزادراه ساوه-همدان به طول ۲۸ کیلومتر، کنارگذر چهارخطه رباط سفید به طول ۸ کیلومتر، بزرگراه های فردوس-بجستان به طول ۱۶ کیلومتر، فردوس-دیهوک به طول ۵ کیلومتر، آزادشهر-مینودشت-گالیکش به طول ۶ کیلومتر، بجنورد-کریک به طول ۲۵ کیلومتر، آشخانه-چمن بید به طول ۷ کیلومتر و بهسازی محور هراز حدفاصل سیاه بیشه-بایجان به طول ۸ کیلومتر از جمله پروژه های آماده افتتاح در دهه فجر امسال است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ادامه داد: قطعه اول محور ایلام-حمیل به طول ۲۲ کیلومتر، قسمتی هایی از باند دوم بادرود-کاشان به طول ۱۸ کیلومتر، قطعه اول قم-آوه به طول ۱۲ کیلومتر و اردکان-چوپانان به طول ۳۰ کیلومتر، کنارگذر لنگرود به طول ۹ کیلومتر، محور خلخال-فیروزآباد به طول ۲۷ کیلومتر، بخشی از محور همدان-بیجار به طول ۱۵ کیلومتر، قطعه یک محورمرند-ایواوغلی به طول ۱۵ کیلومتر و کنارگذر بوکان به طول ۸ کیلومتر  از دیگر پروژه هایی است که افتتاح می‌شود.

نورزاد ادامه داد: این پروژه ها علاوه بر تکمیل کریدورهای بزرگراهی و آزادراهی در کشور و تسهیل رفت و آمد در ارتقای ایمنی و کاهش تصادف‌های رانندگی نیز بسیار موثر خواهند بود.

وی با بیان اینکه پراکندگی پروژه های زیربنایی حمل و نقل در کشور یکی از اقدامات موثر در تحقق توسعه متوازن است اظهار داشت: اتصال تمامی استان ها به شبکه راه های ایمن، مقدمات رفع محرومیت و توسعه همه جانبه را به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی فراهم می کند.

کد مطلب 3038292

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