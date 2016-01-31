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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان:

۱۵۷ پروژه عمرانی روستایی استان سمنان بهره برداری می شود

۱۵۷ پروژه عمرانی روستایی استان سمنان بهره برداری می شود

سمنان - مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان از بهره برداری ۱۵۷ پروژه عمرانی در سطح روستاهای استان در دهه فجر خبر داد.

کمال طاهریان در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح ۱۵۷ پروژه عمرانی در سطح روستاهای استان سمنان در دهه فجر خبر داد و افزود: دولت تدبیر و امید نگاه توسعه محورانه و حمایت همه جانبه از تولید و کار در روستاها به عنوان اصلی ترین مراکز تولیدی دارد.

وی تصریح کرد: این پروژه های عمرانی، تولیدی و خدماتی با صرف اعتبار معادل ۴۴ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال در سطح روستاهای استان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان افزود: از بین شهرستان های استان، شهرستان شاهرود با قریب ۱۳۲  میلیارد ریال، شهرستان دامغان ۸۶.۸ میلیارد ریال و شهرستان آرادان  با ۶۶.۳ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین میزان هزینه کرد را برای افتتاح دارند.

طاهریان، شهرستان های گرمسار، میامی، مهدیشهر، سمنان و سرخه نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات مثبت و موثر دهیاری های سطح استان سمنان در ارائه خدمات به روستاییان عزیز افزود: سازمان جهاد کشاورزی با تعداد ۵۸ پروژه و دهیاری های استان با تعداد ۵۳پروژه به لحاظ تعداد در رتبه اول و دوم و شرکت توزیع برق و بنیاد مسکن به ترتیب در رتبه های سوم وچهارم قرار دارند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری سمنان خاطرنشان کرد: به لحاظ اعتباری نیز جهاد کشاورزی با صرف اعتبار و پرداخت تسهیلات معادل ۲۸۸ میلیارد ریال در رتبه نخست و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس با صرف اعتباری معادل ۴۷.۹ میلیارد ریال، شرکت گاز با صرف اعتباری معادل ۳۰.۹ میلیارد ریال و دهیاری های سطح استان با اعتباری معادل ۲۹.۷ میلیارد در رده های بعدی قرار دارند.

 طاهریان همچنین در پایان افزود: امیدواریم هم استانی های ساکن در روستاها با هوشمندی و درایتی که از آنان سراغ داریم و با بهره گیری از خدمات ارائه شده از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی زمینه توسعه همه جانبه و مهاجرت معکوس به روستاها را فراهم سازند.

کد مطلب 3038295

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