قاتل خاموش جان نوه و مادربزرگ کوهدشتی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی لرستان، سرهنگ یارالله عبدی اظهار داشت: در ساعت ۲۳ و ۱۶دقیقه شب گذشته بود که خبر گازگرفتگی در یک منزل مسکونی در این شهرستان از طریق تماس های مردمی دریافت شد.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پلیس و عوامل امدادی در محل حادثه، مشاهده شد که دختر بچه دو ساله به نام بیتا و مادربزرگ ۶۰ ساله اش جان خود را از دست داده اند.

فرمانده انتظامی کوهدشت بیان داشت: این کودک و مادر بزرگش زمانی که در منزل استراحت می کردند به علت نشت گاز بخاری و خفگی، جان خود را از دست می دهند.

انهدام باند کلاهبرداران میلیاردی در لرستان

رئیس پلیس آگاهی لرستان از انهدام باند چهار نفره کلاهبردار و کشف یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از آنان، خبر داد.

سرهنگ عباس نظری گفت: به دنبال مراجعه تعدادی از شهروندان به پلیس آگاهی استان و اعلام اینکه، افرادی ناشناس تحت عنوان تاجر برنج طی تماس با مخاطبان به بهانه پیش پرداخت، تقاضای شماره كارت بانک از آنها کرده و با این شگرد مشتریان را نزد خودپردازها كشانده و از آنان کلاهبرداری می کردند، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: با تشکیل تیم های عملیاتی با انجام تحقیقات پلیسی و فنی اعضای باند و نحوه فعالیت آنان در شهرستان های كرج و تهران شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان اظهار داشت: در عملیاتی غافلگیرانه، چهار نفر از اعضای این باند دستگیر و در بازرسی از آنها ۲۱ فقره کارت عابر بانک، ۱۱ خط تلفن و هفت گوشی تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ نظری تصریح کرد: متهمان به ۱۰ فقره کلاهبرداری با این شیوه اعتراف کرده و مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از آنها کشف شد.

كشف تریاک در بار چقندر قند

فرمانده انتظامی الیگودرز ازدستگیری دو سوداگر مرگ و کشف مقدار ۳۲ كیلو و ۹۷۰ گرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ خدارحم ذلقی در این باره گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابجایی محموله مواد مخدر توسط یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر از اصفهان به الیگودرز موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی خاطر نشان كرد: پس از انجام کار اطلاعاتی و تعقیب و گریز فراوان اكیپ های مجرب پلیس مواد مخدر الیگودرز و استان مركزی، ضمن هماهنگی با مقام قضایی شهرستان با کنترل محور مواصلاتی و برقراری تور ایست و بازرسی در نهایت خودرو نیسان را توقیف كردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز تصریح كرد: در بازرسی از خودرو توقیفی مقدار ۳۲كیلو و ۹۷۰ گرم تریاک جاسازی شده زیر بار چغندر قند را كشف و ضبط و دو نفر را دستگیر كردند.

سرهنگ ذلقی افزود: متهمان به همراه مواد مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.