ارتقای تدریس لازمه موفقیت طلاب جوان/ لزوم بکارگیری ابزارهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی بهرام‌پور مقدم که همزمان طلبه پایه هفت مدرسه علمیه عالی نواب است در حاشیه اجلاسیه اساتید ضمن تحصیل حوزه علمیه خراسان، گفت: استفاده از روش و ابزارهای جدید در امر آموزش نیاز روز است.

وی در خصوص برگزاری اجلاس اساتید ضمن تحصیل، اظهار كرد: در اینگونه همایش ها با توجه به اینكه حوزه علمیه خراسان از لحاظ محتوا قوی عمل كرده لازم است كه از نظر روش تدریس كاربردی نیز وارد عمل شود.

وی با اشاره به كلیت طرح تدریس ضمن تحصیل، بیان كرد: این طرح از نظر كلی، با توجه به اینكه یک طلبه می تواند در كنار تحصیل به تدریس نیز بپردازد، خیلی خوب است.

وی در ادامه تدریس حین تحصیل را زمینه ای برای تشویق طلاب معرفی كرد و گفت: در راستای این تدریس ها برای اساتید كلاس هایی جهت یادگیری ابزارهای جدید، كاربردی كردن روش تحقیق و اطلاعات، و همچنین نحوه برگزاری كلاس نیز برگزار شود تا این اساتید نیز بتوانند طلاب موفقی تربیت كنند.

بهرام‌پور مقدم، شروع تدریس برای یک طلبه را بودن در جایگاه استاد ناظر عنوان و اظهار كرد: شروع مستقیم از تدریس تجربه می خواهد و بهتر است یک طلبه با مطالعه كتاب‌ها در سطوح بالاتر به عنوان استاد ناظر در وهله اول فعالیت كند.

وی پیش مطالعه، آمادگی كامل در جلسات مباحثه و كسب اعتماد طلاب را به خود و نیز اعتماد به نفس در ارائه مطلب را در راستای ارتقای تدریس لازمه اساتید جوان ضمن تحصیل برشمرد و ابراز كرد: استاد ناظری تمرین خوبی است.

این طلبه پایه هفت و استاد المنطق، با توجه به اینكه هم طلبه و هم استاد است در خصوص رابطه بین استاد و شاگرد، گفت: طلبه ها به دقت نظر اساتید در این خصوص توجه دارند و یكی از الزامات تدریس خوب و كارآمد برقراری ارتباط عاطفی استاد با شاگرد است.