دمای هوای زنجان گرم می شود

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: افزایش دما تا روز سه شنبه در استان تدوام دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو یاد آورشد: زنجان با ۱۱ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین منطقه استان و آببر با ۱۴درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان بود.

یاغموری به وضعیت فعلی دمای زنجان اشاره کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه گرمتر شده است.

وی به وضعیت جویی استان زنجان طی چندروز آینده اشاره کردو گفت: آسمان زنجان ابری خواهد بود و از اواخر روز سه شنبه سامانه بارشی وارد استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش بارش باران طی سال زراعی جاری در استان خبر داد و تصریح کرد: در بهمن ماه جاری بیشتر بارش ها در استان به صورت باران بوده است.