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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۶

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

دمای هوای زنجان گرم می شود

دمای هوای زنجان گرم می شود

زنجان - مدیر کل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای استان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: آسمان زنجان ابری و سامانه بارشی وارد استان می شود.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر  به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: افزایش دما تا روز سه شنبه در استان تدوام دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو یاد آورشد: زنجان با ۱۱ درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین منطقه استان و آببر با ۱۴درجه سانتیگراد گرمترین منطقه استان بود.

یاغموری به وضعیت فعلی دمای زنجان اشاره کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز دو درجه گرمتر شده است.

وی به وضعیت جویی استان زنجان طی چندروز آینده اشاره کردو گفت: آسمان زنجان ابری خواهد بود و از اواخر روز سه شنبه سامانه بارشی وارد استان می شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش بارش باران طی سال زراعی جاری در استان خبر داد و تصریح کرد: در بهمن ماه جاری بیشتر بارش ها در استان به صورت باران بوده است.

کد مطلب 3038301

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