پیروزی پرگل میلان در دربی دلا مدونینا/ اینتر تحقیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال میلان و اینتر در هفته بیست و دوم رقابتهای سری آ جدال خود را در ورزشگاه سن سیرو برگزار کردند که در پایان تیم میلان با نتیجه ۳ بر صفر اینتر را در هم شکست تا رقیب همشهری را در دربی موسوم به دلا مدونینا تحقیر کند.

نیمه نخست این بازی یک بر صفر به سود شاگردان میهاییلوویچ پایان یافت. الکس در دقیقه ۳۵ زننده تنها گل این نیمه بود. اینتر با وجود تلاش فراوان نتوانست نتیجه را تا پایان این نیمه تغییر دهد.

در نیمه دوم تیم اینتر شروع نسبتا خوبی داشت و در دقیقه ۷۰ صاحب یک ضربه پنالتی شد که مائورو ایکاردی آن را از دست داد. بعد از آن تیم میلان در ضد حملات بسیار خطرناک ظاهر شد و دو بار پیاپی توسط کارلوس باکا (۷۳) و ام بایه نیانگ (۷۷) به گل رسید تا بردی شیرین را در دربی کسب کند.

تیم میلان که فصل پر فراز و نشیبی را سپری می کند با این برد ارزشمند ۳۶ امتیازی شد و از رده ششم جدول تکان نخورد. اینتر هم با ۴۱ امتیاز در مکان چهارم جدول قرار دارد. ناپولی با ۵۰ امتیاز صدرنشین سری آ است.