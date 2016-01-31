افتتاح ۴۱۹ پروژه در ایام الله دهه فجر در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از افتتاح ۴۱۹ پروژه قابل افتتاح در ایام الله دهه فجر در استان زنجان خبر داد.
وی اظهار کرد: در ایام الله دهه فجر ۴۷۱ پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود که از این تعداد ۴۱۹ پروژه جزوه طرح های قابل افتتاح است که برای این تعداد طرح ۴۷۹ میلیارد تومان هزینه شده است.
معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: ۲۹۹ طرح توسط دستگاههای اجرایی، ۱۵۱ مورد با اهتمام دهیاریها و ۲۱ مورد نیز توسط شهرداریها افتتاح میشود.
رحمتی تاکید کرد: در ایام الله دهه فجر ۳۱ طرح سرمایهگذاری در سطح استان به بهرهبرداری خواهد رسید كه پنج مورد آن مربوط به بخش صنعت و ۲۶ مورد نیز مربوط به حوزه كشاورزی است.
وی افزود: ۵۲پروژه نیز با اعتباری بالغ بر ۶۲.۵ میلیارد تومان در آغاز عملیات اجرایی قرار میگیرد.
معاون عمرانی استانداری زنجان تصریح کرد: طرحهای سرمایهگذاری استان با اعتباری بالغ بر ۱۷۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد كه ۳۶ میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات بوده، ۲۰ میلیون دلار آورده ارزی و ۶۵ میلیارد تومان مابقی نیز سهم آورده سرمایهگذاران است.
رحمتی گفت: برای ساخت و راهاندازی ۲۱ پروژه در شهر زنجان فراخوان داده خواهد شد.
وی یاد آورشد: ارزش ریالی این پروژهها ۵۰۰ میلیارد تومان و بیش از ۲.۵ برابر اعتبار یک ساله شهرداری است.
معاون عمرانی استانداری زنجان به اشتغالزایی طرح های سرمایه گذاری در ایام الله دهه فجر در استان زنجان اشاره کرد و گفت:در این میان برای ۳۷۲ نفر در طرح های صنعتی و کشاورزی اشتغال ایجاد می شود.
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