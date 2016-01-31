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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۳

«شب کوک» انقلابی می‌شود

«شب کوک» انقلابی می‌شود

برنامه موسیقی «شب کوک» با ویژه برنامه‌های متنوع که برگرفته از آثار انقلابی است در ایام دهه فجر روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه موسیقایی «شب کوک» که در ایام عادی پذیرای علاقمندان به موسیقی است، در ایام دهه فجر با آثار انقلابی و با حضور برخی چهره‌های موسیقی که برای ایران قطعاتی را ساخته و تولید کرده‌اند، روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت تا به معرفی آثاری در حال و هوای انقلاب بپردازد.

«شب کوک» به کارگردانی هنری باربد بابایی و تهیه کنندگی هادی و مجید دمیرچی هر شب راس ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی این برنامه است و امیریوسف فیروزی نیز دوربین پشت صحنه این برنامه را مدیریت می‌کند.

فریدون آسرایی، مهدی یغمایی، پوریا حیدری و فرهاد برنجان نیز داوران مسابقه خوانندگی «شب کوک» هستند که با آغاز دور دوم پخش این برنامه با تغییرات محتوایی، دکور و... به تولید می رسد.

کد مطلب 3038307
عطیه موذن

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