به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه موسیقایی «شب کوک» که در ایام عادی پذیرای علاقمندان به موسیقی است، در ایام دهه فجر با آثار انقلابی و با حضور برخی چهره‌های موسیقی که برای ایران قطعاتی را ساخته و تولید کرده‌اند، روی آنتن شبکه نسیم خواهد رفت تا به معرفی آثاری در حال و هوای انقلاب بپردازد.

«شب کوک» به کارگردانی هنری باربد بابایی و تهیه کنندگی هادی و مجید دمیرچی هر شب راس ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

مسعود فروتن کارگردان تلویزیونی این برنامه است و امیریوسف فیروزی نیز دوربین پشت صحنه این برنامه را مدیریت می‌کند.

فریدون آسرایی، مهدی یغمایی، پوریا حیدری و فرهاد برنجان نیز داوران مسابقه خوانندگی «شب کوک» هستند که با آغاز دور دوم پخش این برنامه با تغییرات محتوایی، دکور و... به تولید می رسد.