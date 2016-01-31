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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

برگزاری کرسی آزاداندیشی درمدارس/ گلبانگ انقلاب فردا نواخته می شود

برگزاری کرسی آزاداندیشی درمدارس/ گلبانگ انقلاب فردا نواخته می شود

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با تشریح برنامه های دهه فجر مدارس از نواخته شدن گلبانگ انقلاب در مدارس سراسر کشور فردا ۱۲ بهمن خبر داد.

مهدی علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های دهه فجر آموزش و پرورش گفت: همزمان با ورود امام خمینی ( ره) به کشور در ۱۲ بهمن ماه رأس ساعت ۹.۳۳ دقیقه صبح، زنگ گلبانگ انقلاب در تمام مدارس کشور به صدا در می آید.

وی افزود: همچنین زنگ انقلاب با حضور وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس شهر ری به صورت نمادین نواخته می‌شود.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه‌ برنامه‌های مختلفی را ویژه دانش‌آموزان در ایام دهه فجر برگزار خواهیم کرد، تصریح کرد: روز پنجشنبه هفته جاری با حضور فرهنگیان  و دانش آموزان سر مزار شهدا حضور خواهیم یافت و جشن مهمانی لاله ها را برگزار خواهیم کرد.

علی اکبرزاده ادامه داد:‌ گروه سرود ۱۳۵۷ نفری در استان ها و ۲۲ هزار نفری را در تهران در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم داشت که هم‌صدا سرود انقلاب را می‌خوانند.

وی از برگزاری کرسی های آزاداندیشی مدارس در دهه فجر خبر داد و گفت: افرادی که در روزهای پیروزی انقلاب حضور موثر داشتند برای سخنرانی میان دانش آموزان دعوت می شوند.

کد مطلب 3038312

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