برگزاری کرسی آزاداندیشی درمدارس/ گلبانگ انقلاب فردا نواخته می شود

مهدی علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های دهه فجر آموزش و پرورش گفت: همزمان با ورود امام خمینی ( ره) به کشور در ۱۲ بهمن ماه رأس ساعت ۹.۳۳ دقیقه صبح، زنگ گلبانگ انقلاب در تمام مدارس کشور به صدا در می آید.

وی افزود: همچنین زنگ انقلاب با حضور وزیر آموزش و پرورش در یکی از مدارس شهر ری به صورت نمادین نواخته می‌شود.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه‌ برنامه‌های مختلفی را ویژه دانش‌آموزان در ایام دهه فجر برگزار خواهیم کرد، تصریح کرد: روز پنجشنبه هفته جاری با حضور فرهنگیان و دانش آموزان سر مزار شهدا حضور خواهیم یافت و جشن مهمانی لاله ها را برگزار خواهیم کرد.

علی اکبرزاده ادامه داد:‌ گروه سرود ۱۳۵۷ نفری در استان ها و ۲۲ هزار نفری را در تهران در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم داشت که هم‌صدا سرود انقلاب را می‌خوانند.

وی از برگزاری کرسی های آزاداندیشی مدارس در دهه فجر خبر داد و گفت: افرادی که در روزهای پیروزی انقلاب حضور موثر داشتند برای سخنرانی میان دانش آموزان دعوت می شوند.