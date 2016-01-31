کمبود ۴۵۰ خودرو برای برگزاری انتخابات در شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران برهمکاری همه سازمانها و نهادها در برگزاری انتخابات تاکید کرد و افزود: با توجه به برگزاری انتخابات همزمان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، تعداد نیروهای انسانی دو برابر خواهد شد لذا از مدیران شهرستانی انتظار می‌رود خودروهای اداری و استیجاری را از ششم تا هفتم اسفندماه در اختیار ستاد انتخابات قرار دهند.

وی اظهار داشت: سازمان اتوبوسرانی یکی از نهادهایی است که می تواند در این خصوص همکاری شایان توجهی انجام دهد و برای جابه جایی نیروهای شعب اخذ رای در سطح شهر، اتوبوسهای سازمان را بسیج کند.

فرماندار بویراحمد وظیفه همه مسئولان اجرایی و دست‌اندرکاران انتخابات را ایجاد زمینه مناسب برای حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخابات سالم عنوان کرد و افزود: در راستای برگزاری انتخابات سالم تمهیدات لازم اتخاذ شده و صندوق‌های رای در دو شهرستان بویراحمد و دنا مشخص شده اند.

نظری با بیان اینکه همه باید در برگزاری انتخابات از قانون پیروی کنند، تصریح کرد: استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیداهای انتخاباتی ممنوع بوده و هیچ مدیر و حتی کارمند عادی حق همراهی با کاندیداها در وقت اداری را ندارند.

وی همچنین از داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا از راه‌اندازی کاروانهای تبلیغاتی خودداری کنند.

فرماندار بویراحمد تبلیغات زود هنگام داوطلبین انتخابات را خلاف قانون عنوان کرد و گفت: تبلیغات کاندیداهای دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی باید در چارچوب قانون باشد.

وی با بیان اینکه استفاده از خودروهای دولتی در کاروان‌های تبلیغاتی انتخابات ممنوع است، تاکید کرد: همه ما در دولتی خدمت می‌کنیم که شعارش قانون‌گرایی است و مر قانون باید در انتخابات رعایت شود و در صورت مشاهده خودروهای دولتی در کاروانهای تبلیغاتی با مدیر دستگاه برخورد می‌شود.

وی افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌ها با حضور نماینده فعلی شهرستان در مجلس را از ویژه برنامه های دهه فجر و بلامانع عنوان کرد.