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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۲

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان:

۲۰۰۰ دستگاه یخچال قاچاق در بندر شهید رجایی کشف شد

۲۰۰۰ دستگاه یخچال قاچاق در بندر شهید رجایی کشف شد

بندرعباس - دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان گفت: ۵۲ کانتینر ۴۰ فوت حاوی بیش از دو هزار دستگاه یخچال دوو ساخت کشور کره جنوبی توسط گمرک شهید رجایی بندرعباس کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله کناری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان داشت: گمرک شهید رجایی بندرعباس موفق به شناسایی و کشف ۵۲ کانتینر ۴۰ فوت حاوی دو هزار و ۲۸ دستگاه یخچال دوو ساخت کشور کره شد که این محموله به نام اجزاء و قطعات فریم یخچال یا بدنه پلاستیکی داخل یخچال اظهار شده بود.

وی ادامه داد: این محموله از کشور کره جنوبی به صورت مستقیم به بندرعباس بارگیری شده و دارای اسناد بازرسی و سایر اسناد نهادهای ذیربط کره جنوبی نیز بوده که بصورت خلاف تنظیم شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان افزود: اگر این محموله به صورت صحیح تنظیم و اظهار می‌شد نیاز به مجوز استاندارد نیز داشت و علاوه براین  تعرفه گمرکی آنها از هفت درصد به ۷۶ درصد افزایش می یافت و اکنون ارزش هر دستگاه حدود ۱۸۴ دلار ثبت شده که ارزش واقعی آنها بیش از ۱۸۰۰ دلار برآورد می‌شود.

کناری تصریح کرد: ارزش گمرکی حساب شده فعلی این محموله حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که اگر صحیح اظهار می شد این رقم به بیش از ۲ میلیارد تومان می رسید.

وی خاطرنشان کرد: این محموله حدود یک ماه قبل اظهار شده اما به دلیل مشکوک شدن ارزيابان و كارشناسان گمرک و تشخيص به بازدید از محموله، ‌در همين رابطه اظهار كننده كالا سعی  در ترخيص و خارج کردن محموله از گمرك را داشته که از خروج آنها جلوگیری و مجدداً به داخل بندر شهید رجایی برگردانده می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان اظهار داشت: در تاریخ نهم بهمن با پيگيري مجدد اظهار كننده از كانتينرها بازديد به عمل آمد و مشخص شد اظهار خلاف واقع از طرف اظهار كننده صورت پذيرفته و سعي در منحرف کردن كارشناسان را داشته اند.

کناری گفت: این محموله اکنون در محوطه بندرشهیدرجایی نگهداری می شود و کارشناسان در حال بازبینی و کنترل دقیق کانتینرها هستند.

کد مطلب 3038314

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