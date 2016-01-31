۲۰۰۰ دستگاه یخچال قاچاق در بندر شهید رجایی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله کناری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر بیان داشت: گمرک شهید رجایی بندرعباس موفق به شناسایی و کشف ۵۲ کانتینر ۴۰ فوت حاوی دو هزار و ۲۸ دستگاه یخچال دوو ساخت کشور کره شد که این محموله به نام اجزاء و قطعات فریم یخچال یا بدنه پلاستیکی داخل یخچال اظهار شده بود.

وی ادامه داد: این محموله از کشور کره جنوبی به صورت مستقیم به بندرعباس بارگیری شده و دارای اسناد بازرسی و سایر اسناد نهادهای ذیربط کره جنوبی نیز بوده که بصورت خلاف تنظیم شده است.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری هرمزگان افزود: اگر این محموله به صورت صحیح تنظیم و اظهار می‌شد نیاز به مجوز استاندارد نیز داشت و علاوه براین تعرفه گمرکی آنها از هفت درصد به ۷۶ درصد افزایش می یافت و اکنون ارزش هر دستگاه حدود ۱۸۴ دلار ثبت شده که ارزش واقعی آنها بیش از ۱۸۰۰ دلار برآورد می‌شود.

کناری تصریح کرد: ارزش گمرکی حساب شده فعلی این محموله حدود ۲۰۰ میلیون تومان است که اگر صحیح اظهار می شد این رقم به بیش از ۲ میلیارد تومان می رسید.

وی خاطرنشان کرد: این محموله حدود یک ماه قبل اظهار شده اما به دلیل مشکوک شدن ارزيابان و كارشناسان گمرک و تشخيص به بازدید از محموله، ‌در همين رابطه اظهار كننده كالا سعی در ترخيص و خارج کردن محموله از گمرك را داشته که از خروج آنها جلوگیری و مجدداً به داخل بندر شهید رجایی برگردانده می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان اظهار داشت: در تاریخ نهم بهمن با پيگيري مجدد اظهار كننده از كانتينرها بازديد به عمل آمد و مشخص شد اظهار خلاف واقع از طرف اظهار كننده صورت پذيرفته و سعي در منحرف کردن كارشناسان را داشته اند.

کناری گفت: این محموله اکنون در محوطه بندرشهیدرجایی نگهداری می شود و کارشناسان در حال بازبینی و کنترل دقیق کانتینرها هستند.