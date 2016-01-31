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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

در ایام الله دهه فجر؛

نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان سمنان برپا می شود

نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان سمنان برپا می شود

سمنان-مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان از برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان استان در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: معرفی و عرضه کالای ایرانی مهمترین هدف این نمایشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب کرکه آبادی صبح یکشنبه در چهارمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی پیرامون نمایشگاه توانمند سازی دهه فجر استان سمنان در محل استانداری، ضمن ارائه گزارش جامع از فعالیت های صورت گرفته برای برپایی این نمایشگاه، افزود: یکی از مسائل مهم نمایشگاه با توجه به فروش تولیدات پرداختن به موضوع بهداشت فرآورده های خوراکی و نیز بسته بندی مناسب اجناس برای فروش و متعادل بودن قیمت محصولات است.

وی خواستار رعایت شئونات اسلامی از سوی افراد حاضر در نمایشگاه شد و تصریح کرد: با توجه به اهداف متعدد نمایشگاه از جمله عرضه و استفاده از کالای ایرانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی با توجه به مقارن بودن تاریخ نمایشگاه با ایام دهه فجر و نیز کمک و حمایت هرچند جزئی از  تولیدات به ویژه زنان سرپرست خانوار باید حمایت و همکاری لازم در برپایی نمایشگاه صورت پذیرد.

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سمنان آغاز به کار نمایشگاه را ۱۳ بهمن لغایت ۲۰ بهمن اعلام  کرد و افزود: ساعت بازدید از نمایشگاه نیز ۱۶  الی ۲۲  هر روز خواهد بود.

کد مطلب 3038318

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