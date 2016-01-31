نخست وزیر ایتالیا درباره سقوط اروپا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، « متئو رنتسی» نخست وزیر ایتالیا همچنین اظهار داشت: اروپا در حال دست و پنجه نرم کردن بحران سختی است و باید در این راستا تلاش های خود را بکار گیرد.

وی با بیان اینکه حل بحران پناهجویان مستلزم صرف زمان است، گفت: انتظار داریم بتوانیم در سایه مشارکت با کشورهای درگیر در این بحران زمان را به حداقل ممکن برسانیم.

این در حالی است که وی در دیدار اخیر خود با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان درباره راهکارهای موجود برای رفع بحران آوارگان در اروپا گفتگوهایی انجام داده است.



در حالی که هجوم پناهندگان به اروپا همچنان ادامه دارد بیش از یک میلیون نفر از آنها از کشورهای سوریه، عراق و افغانستان در سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده اند.



از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بحران آوارگان در اروپا، بزرگترین بحران توصیف می شود.