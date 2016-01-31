تجاری سازی کسب وکارهای نوپای فاوا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم راه اندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات با اشاره به افزایش رشد کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازمندی در جهت نهضت تولید محتوا و نرم افزار، اظهار داشت: در این راستا به غیر از توسعه مفاهیم زیرساختی در کشور، نیازمند توسعه نرم افزار و کسب و کار در جهت تولید محتوا هستیم.

وی با اشاره به تغییرات پارادیمی در حوزه تولید محتوای بومی در کشور، ادامه داد: ظرف مدت ۲.۵ سال حجم محتوای داخلی از ۱۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است و تعداد میزبانی های داخلی و مراکز داده افزایش یافته است.

باقری اصل، از رشد بازار مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، حجم بازار و کسب و کار بسیاری از شرکتها در این بخش ۲ تا ۳ برابر شده است. برای مثال تعداد اپلیکیشن های بومی یکی از بازارهای داخلی اندروید از ۳۰ هزار اپلیکیشن به ۵۵ هزار اپلیکیشن و ۲۲ هزار توسعه دهنده داخلی رسیده است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، سهم اقتصادی این بخش را ۲ درصد عنوان کرد که در برنامه ششم توسعه به ۲.۵ برابر رشد می رسد و گفت: توسعه کسب و کارهای نوپای فاوا در راستای مصوبات شورای عالی فناوری اطلاعات صورت گرفته است تا از بیش از ۲۰۰ هزار نفری که سالانه در این حوزه، فارغ التحصیل می شوند حمایت صورت گیرد و ایده های آنها تبدیل به محصول شود.

وی گفت: اگرچه تاکنون پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد و حتی شتاب دهنده ها در جهت حمایت از کسب و کارهای نوپا شکل گرفته اند اما تاکنون مرکزی که بر روی تجاری سازی متمرکز شود وجود نداشته است.

باقری اصل گفت: مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب و کارهای نوپای فناوری اطلاعات می تواند این زنجیره ارزش را تکمیل کند تا صاحبان ایده، سرمایه گذاران و دارندگان منابع یکجا جمع شده و تجاری سازی محصول، رقم بخورد.