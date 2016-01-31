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۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

مدیر کل تعاون خوزستان خبر داد:

همایش «برجام فصلی نو در توسعه اقتصادی خوزستان» برگزار می شود

همایش «برجام فصلی نو در توسعه اقتصادی خوزستان» برگزار می شود

آبادان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان از برگزاری همایشی تحت عنوان «برجام فصلی نودر توسعه اقتصادی خوزستان» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشمند صفایی ظهر امروز یکشنبه در نهمین نشست شورای هماهنگی مدیران کل حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان در سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه خود ارائه دهنده پیشنهاد برگزاری «برجام فصلی نودر توسعه اقتصادی خوزستان» به وزیر بوده است، گفت: پیشنهاد برگزاری این همایش با استقبال خوب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مواجه شد.

وی افزود: بر اساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد تا ضمن برنامه ریزی، ساز و کارهای اجرای برگزاری این همایش نیز تبیین، مشخص و اعلام شود.

وی با بیان اینکه برای برگزاری این همایش در دو محل یکی منطقه آزاد اروند و دیگری منطقه ویژه ماهشهر مطرح است، اظهار کرد: برای محل برگزاری همایش هنوز به قطعیت نرسیده ایم که متعاقبا اعلام می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تصریح کرد: با توجه به برگزاری این همایش در ابعاد ملی، دعوت و حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران کل در سطح استان خوزستان و سایر استانها، اتاقهای تعاون و بازرگانی و برخی شرکتهای خارجی در دستور کار قرار دارد.

صفایی یادآور شد: خوزستان بهترین استان برای توسعه فعالیتهای تجاری، صنعتی، اقتصادی و تحقق فرمان رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر اینکه خوزستان امکان تبدیل شدن به  پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور را دارد، گفت: در دولت، ۱۱ راهکار با موضوعیت اقتصاد مقاومتی تصویب شده که یکی از این مصوبات تحت عنوان «عدالت در اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی» بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهاده شده است.

وی افزود: تاکنون قدمهای خوبی در این خصوص برداشته شده که برگزاری این همایش در همین راستا انجام می گیرد.

کد مطلب 3038328

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